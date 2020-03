Ein Bauwerk mit bewegter Geschichte

„Die Brüke ist aus Baltringer Molasse ziemlich solid hergestellt, obwohl dieselbe in Absicht auf Richtung, Breite und gefällige Bauart überhaupt mehres zu wünschen übrig lässt. Die Brüke kann bey der vorzüglichen Ausdauer der Baltringer Steine immer eine Dauer von 200 Jahren haben.“ So lautete der Prüfbericht der Königlichen Straßenbauinspektion Ulm zum Brückenbau in Baltringen im Jahre 1833.

Die steinerne Brücke ist Ortskundigen heute eher unter dem Namen Kronenbrücke bekannt. Sie stellt sich auch nach zwei Jahrhunderten unbeeindruckt einem Verkehrsaufkommen, das zu Bauzeiten noch nicht vorstellbar war. Die Entstehungsgeschichte im Überblick.

König Wilhelm I. von Württemberg und die Kaiserin von Russland sind auf der wichtigen Verkehrsroute von Ulm zum Bodensee über sie gefahren, ebenso Fuhrleute, Reisende und nicht zuletzt Baltringer. Das Alter der Brücke – sie wurde 1828 erbaut – und viele längst vergessene Einzelheiten geben die Akten des Staatsarchivs Sigmaringen preis. Zuvor stand an Ort und Stelle bereits eine Brücke, die allerdings in die Jahre gekommen war und erneuert werden musste.

Baltringen war noch Hospitaldorf, als Schultheiß und Gemeinderat wiederholt Anträge an den Hospital Biberach zur Erneuerung der Brücke richteten. Darin war auch der Wunsch enthalten, anstatt der alten eine neue Brücke an einem anderen „Plaz“ in Dorfmitte, „bei der Furt und dem „langen Steg“ [bei „Orres“] zu errichten. Mit dieser Veränderung sollte auch die Straße „durch das Dorf beßerer und sicherer“ gemacht werden.

Der Hospital lehnte eine Brückenerneuerung ab

Der Hospital lehnte den Antrag am 21. Mai 1792 mit folgender Begründung ab: „Brukenerrichtung bei dem Steeg wird unnöthig und unthunlich befunden.“ Ergänzend merkte er an: „Weilen die Bruk unweit des Wirtshauses in ganz gutem dauerhaften Stand auch hier am sichersten und für reisende bei anlaufenden Waßer am bequemsten stehe.“

Letztlich machte er folgenden Vorschlag: „Der Weg zur Brücke solle erhöht und das wilde vom Mathäus Schaichschen Haus [„Jokemes“] herkommende Wasser in einer Schwemmgrube ersterhand aufgefangen und somit von dem Weg abgeleitet werden“. Es folgten weitere Vorschläge für eine Verbesserung der Staatsstraße durch den Ort. So solle die Straße erhöht werden, wobei das Kies für die „Beschüttung dieser ganzen Strecke im Dorf aus dem Bach unweit des Wirtshauses entnommen werden könne, was auch zu einem besseren Abfluss des Wassers [in der Dürnach] führen würde.“

Doch zu einer Einigung kam es nicht, weil die Auswirkungen der Französischen Revolution auch Baltringen erreichten. Durch die Wirren der Napoleonischen Kriege konnte man sich erst im Jahre 1826 wieder um die Brücke kümmern.

Politisch hatte sich in dieser Zeit eine Veränderung ergeben: Nicht mehr der Hospital Biberach, sondern das Oberamt Wiblingen war für Baltringen zuständig, denn Baltringen gehörte nun zum Königreich Württemberg.

Wie sah die alte Brücke aus?

Vom Oberamt wurde Architekt Ketterlinus beauftragt, die Brücke zu untersuchen. Er erstellte einen Plan, in dem er die schadhaften Stellen vermerkte (A, b, c, d, e, siehe unten).

Ketterlinus kam zum Ergebnis, dass „die bestehende Brücke ganz abzubrechen ist, weil die Steine an deren Wiederlagern von unten her vermodert und sich Bogen so heruntergesetzt haben, das die Brücke wegen der Gefahr des einsturtzes nicht mehr befahren werden kann. Des Kostenersparniß wegen sollen die Bogen beseitiget und die Brücke […] mit Quarder aufgemauert und statt den Bogen solche mit Schlingbäumen und Deckhölzern […] hergestellt werden.“

Im September 1826 erarbeitete der Architekt Pläne für den Bau einer neuen Brücke. Er erstellte Skizzen und detaillierte Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten. Nach seiner Vorstellung sollte „eine hölzerne Brücke mit steinernen Pfeilern“ gebaut werden. Damit wollte er die „früher bestandenen allzu steilen Brückenanfahrten ungleich milder machen, was auf keine andere Weise hätte erzielt werden können.“

Die Baltringer weigern sich seine Pläne auszuführen

In Baltringen fing man bereits mit dem Abbruch der alten Brücke an. Die abgebauten Sandsteine wurden begutachtet und die wiederverwertbaren gesichert. Dabei bemerkten die Baltringer auch, wie sie bei einer Anhörung im Jahre 1832 in Biberach zu Protokoll gaben, dass die (alte) steinerne Brücke, „wie sie schon oft gehört hätten und wie auch die alte Jahreszahl auf einem Steine nachgewiesen habe, seit Jahrhunderten bestanden habe.“

Als Architekt Ketterlinus am 26. November 1826 nach Baltringen kam und die Baustelle besichtigte, teilten die Baltringer ihm mit, dass sie beim Abbruch der alten Brücke unverhofft eine Menge großer, verwertbarer Steine vorgefunden hätten. Sie würden die Brücke wieder mit massiven Bögen herstellen lassen. Ketterlinus muss von dieser Missachtung seiner Planvorstellung so frustriert gewesen sein, dass er lediglich noch Anweisungen zur Bauausführung gab und die Bauvorschriften schriftlich aushändigte.

Die Brücke wurde danach im Auftrag der Gemeinde Baltringen in zwei Bauabschnitten erstellt und im Jahre 1828 fertiggestellt.

Die Brücke ist fertig – doch wer bezahlt sie?

Die Abrechnung des zweiten Bauabschnittes trägt das Datum vom 17. Juli 1829 und belief sich auf etwa 650 Gulden. Sie wurde von Schultheiß Benz, dem Gemeinderat und Bürgerausschuss bestätigt. Im ersten Bauabschnitt, der mit über 1000 Gulden erheblich teurer war, dürfte die Grundkonstruktion der Brücke hergestellt worden sein.

Die zum Brückenbau verwendeten neuen Sandsteine stammten aus dem Baltringer Steinbruch. Auch die Lieferanten sind namentlich beschrieben: Josef Häusler (Storres) und Nikolaus Schaich (Baures).

Die Frage der Bezahlung beschäftigte die Verantwortlichen von Baltringen und die Ämter noch viele Jahre. Baltringen hatte jahrzehntelang Mautgelder für die Straßen- und Brückenbenutzung kassiert und sich deshalb auch für die Instandhaltung der Straße und Brücke verantwortlich gezeigt – sah sich jedoch nun außerstande, infolge der hohen Verschuldung durch die Kriegslasten auch noch die Kosten für den Brückenneubau zu tragen.

Im Jahre 1833 stellte die Königlich Württembergische Regierung des Donau-Kreises schließlich die Tauglichkeit der neuen Brücke fest. Auslösender Faktor dafür war ein Gesetz aus diesem Jahre, worin sich das Königreich Württemberg bereit erklärte, „die Baulast an Brücken, welche Theile von Staatsstraßen bilden“ zu übernehmen. Strittig war nach wie vor jedoch die Übernahme von Altlasten.

Eine Kostenübernahme wurde auch in den Folgejahren nicht zugesagt, weshalb Schultheiß, Gemeinderat und Bürgerausschuss von Baltringen am 30. Januar 1838 den Beschluss fassten, eine Bittschrift zur Kostenübernahme an das Oberamt zu richten. Darin wurden die Brückenkosten mit rund 2408 Gulden beziffert.

Übrigens: Die Baltringer Sandsteine finden sich noch heute an zahlreichen Gebäuden in Baltringen. Belegt ist, dass sie bereits im Jahre 1617 für die Erweiterung des Klosterbaus in Ochsenhausen verwendet wurden. Der letzte Abbau aus dem Baltringer Steinbruch in Baltringen war für die Opfer des Ersten Weltkrieges gedacht. 1921 wurde vom Kriegerverein ein Kriegerdenkmal errichtet. Der heute noch sichtbare Steinbruch, aus dem auch die Steine für die Baltringer Brücke stammen, wurde nunmehr in die Liste der Nationalen Geotope der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen.