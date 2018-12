Ein Abend mit mehr als Musik

Aufs Neue hat der Musikverein Baltringen die Freunde konzertanter Blasmusik bei seinem Jahreskonzert magisch angezogen. Über 350 Besucher wurden gezählt und es war buchstäblich auch der letzte Stuhl in der Mehrzweckhalle besetzt.

Der Vortrag des Höchststufenorchesters hatte hohe Erwartungen geweckt. Diese wurden musikalisch in vollem Umfange erfüllt, was sich am Applaus ablesen ließ. Auch haben die Musiker zu den Musikstücken passende Gags eingebaut, was die Zuhörer immer wieder vor sich hin schmunzeln ließ.

Den Auftakt zum Konzertabend übernahm wie gewohnt das Jugendblasorchester, aktuell unter der Leitung von Claudia Romer. Das war ungewohnt, denn sie hat erst seit September den Taktstock beim Baltringer Musikernachwuchs in den Händen. Drei Musikstücke standen auf dem Programm. Eines davon war Pflichtstück, das andere das Selbstwahlstück beim Festival in Pfullendorf. Durch die Aufführung beim Jahreskonzert bekam auch das heimische Publikum beide Stücke zu hören. Und die waren es wert. Das Pflichtstück, „ Straight fit“, war haargenau auf die Jugendlichen zugeschnitten. Bei dieser rockigen Musik, im Tutti-Sound angelegt, konnte das Orchester zeigen, was in ihm steckt. Bekannte Töne waren beim Selbstwahlstück zu hören, ein Medley mit Musical-Melodien von Leroy Anderson. Diese Musik zählt zur Kategorie: immer wieder gern gehört.

Bei diesem Konzert gab Heike Maier ihr Debüt als Vorsitzende des Musikvereins. Man kennt sie ja schon als selbstbewusste Leiterin des Jugendblasorchesters. Dieselbe Souveränität legte sie jetzt vor großem Publikum an den Tag. Dies ließ aufhorchen und machte deutlich: Der Musikverein hat jetzt eine Steuerfrau (zum ersten Mal in seiner Geschichte). Aufhorchen ließ auch Susanne Eiberle, die durch das Programm führte. Sie hatte ihre Ansage in Versform gegossen und mit viel Humor bespickt. „Ich habe noch nie eine so abwechslungsreiche, gelungene Ansage gehört“, sprach der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes, Michael Ziesel, sein Kompliment aus.

Das Blasorchester unter der Leitung von Thomas Hartmann musizierte im Anschluss in alter Frische, stets zu einer Überraschung bereit. Das zeigte sich ganz besonders beim Beitrag „The Wind in the Willows“ („Der Wind in den Weiden“).Basis für diese Komposition ist eine Kindergeschichte, die zu einem Klassiker wurde und auch von Erwachsenen gerne gelesen und geliebt wird. Vor jedem Satz lasen Mitglieder des Jugendorchesters die passenden Episoden des Buches vor, während des musikalischen Vortrags waren sodann über einen Beamer deren Illustrationen zu sehen. So hatten die Zuhörer einen mehrfachen Genuss.

Eine bleibende Erinnerung dürfte bei den Konzertbesuchern die Komposition „The Fly“ hinterlassen. Wie der Titel vermuten lässt, schwirrt hier eine Fliege durch den Orchesterraum. Der Gag war hier, dass drei Männer vor der Bühne Instrumente am Ende einer Schnur durch Schwingen in der Luft zum Summen brachten. Halsbrecherische Flugmanöver, wilde Sturzflüge, lästiges Gesumme war enthalten Das Ganze war musikalisch eine große Herausforderung, die das Orchester bravourös bewältigte und das Publikum zum Staunen brachte.

Neben diesem gagigen Beitrag wartete der Musikverein auch mit sehr emotionaler, nachdenklicher Musik auf. Dazu zählte die „Hymne an die Sonne“, aus der Feder eines japanischen Komponisten. Sie bietet ein klangvolles Wechselspiel der Register. Dieses Werk war für das Orchester eine gehörige Herausforderung, die es glänzend meisterte.

Schließlich tauchte das Orchester ein in die Welt der Vampire. Der „Tanz der Vampire“ wurde dargeboten als wunderschönes Arrangement mit orchestralen Passagen, ruhigen Balladen und rasanten Rockepisoden. Als Zugabe bot das Orchester ein bekanntes Weihnachtslied – mal stehend gesungen und dann instrumental - eine gelungene Variante. Beide Orchester eroberten aufs Neue die Herzen von Jung und Alt. Von einem „einzigartigen Konzert“, einem „Ohren-und Augenschmaus“ sprach Kreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel.