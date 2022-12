Ein Abend der Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntagabend, 11. Dezember, lud der Handharmonikaverein „Spielring“ Mietingen zusammen mit dem Männergesangverein „Eintracht“ Mietingen herzlich zum Jahreskonzert in die Mietinger Mehrzweckhalle ein.

Martin Denzel, seit April 2022 neuer Vorstand des HHV, begrüßte die zahlreichen Teilnehmer herzlich zu diesem besonderen Abend des dritten Advents, der gleichzeitig als „Gaudete-Sonntag“ gefeiert wird. „Gaudete bedeutet „Freut Euch!“, so Denzel, und dazu wollen die Musiker und Sänger nun in besonderer Weise beitragen und den Rahmen für einen schönen und freudigen Abend gestalten.

In der stimmungsvoll beleuchteten Halle begannen die jüngsten Musiker – die Starter Kids – mit ihrer Dirigentin Christine Moll und nahmen die Zuhörer mit zum „Schloss Lichtenstein“, komponiert von Joachim Hayd, und zu einer Reise zu „Nessies Abenteuer“, einem Stück von Ralf Schwarzien, das sich aus abwechselnden Geschichten und Musikimpressionen zusammensetzte.

Im Anschluss unterhielten die Männer des Männergesangvereins „Eintracht“ Mietingen unter der Leitung von Christoph Sulzer mit fröhlich beschwingten Liedern, wie beispielsweise „Ihr von Morgen“ von Udo Jürgens oder „Heast as net“ von Hubert von Goisern.

Waffelduft, Schupfnudeln, Punsch, Tee und andere Schlemmereien erwarteten die Besucher in der anschließenden Pause im hinteren Teil der Halle, der in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre gestaltet war.

Das HHV-Orchester nahm Platz auf der Bühne und begann seinen Auftritt mit einem würdevollen Gedenken an das in diesem Jahr verstorbene Gründungsmitglied und gleichzeitig Ehrendirigent Hermann Hayd. Mit „Intermezzo Sinfonico“, das zu seinen persönlichen Lieblingsliedern zählte, erinnerte der HHV nochmals an Hayds wesentlichen Beitrag in der über 60-jährigen Vereinsgeschichte.

Dirigent Stanimir Uzunov begeisterte das Publikum im Anschluss mit einem geschmackvoll ausgewählten Repertoire aus bekannten Top Hits wie „Bohemian Rhapsodie“ von Freddy Mercury oder „Music“ von John Miles.

Zum krönenden Abschluss trat der Männergesangverein zur „Winterrose“ noch einmal hinzu und ließ gemeinsam mit den Zuschauern, die am Bildschirm die Liedtexte mitsingen konnten, die gesamte Halle in adventlichen Liedern erklingen.