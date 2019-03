Ehrenamtliche weiterhin stark gefragt

Fit wie ein Turnschuh – so hat sich der Sportverein Baltringen bei seiner Mitgliederversammlung in seinem Vereinsheim präsentiert. Dennoch fehlte es nicht an Appellen, beim ehrenamtlichen Engagement dran zu bleiben und es weiter auszubauen. 70 Mitglieder wohnten der Versammlung bei.

Vor drei Jahren wurde im SV Baltringen eine neue Vereinsstruktur eingeführt. Den Vorstand bildet seither ein Gremium mit sechs Ressorts. Erstmals konnte jetzt auch das Ressort Gesellschaftliches/Veranstaltungen besetzt werden. Dieses neue Team wird gebildet von Philipp Eiberle, Daniel Gründler und Simon Schaut. „Wir freuen uns, dass diese Lücke geschlossen ist“, sagte der Leiter des Ressorts Organisation, Robert Blersch. Sein Amt entspricht dem des Ersten Vorsitzenden. Mit Bedauern musste er aber feststellen, dass die Funktion des Zweiten Vorsitzenden im Ressort Sportbetrieb nicht besetzt werden konnte. Der bisheriger Amtsinhaber Rolf Seifert stellte sich nicht mehr zur Wahl. Vakant ist auch die Leitung der Volleyball-Abteilung, die allerdings aus nur acht Mitgliedern besteht. Ehrenmitglied Hermann Gantner schlug denn auch die Auflösung der Abteilung und die Eingliederung in die Gymnastikabteilung mit dem Bereich Freizeitsport vor.

Fundament des Vereins ist das Ehrenamt. 188 Personen erhielten im zurückliegenden Jahr nach Angaben des Leiters des Finanzressorts, Albert Dengler, eine steuerfrei Übungsleiter- beziehungsweise ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, die größtenteils wieder zurück gespendet wurde. Zehn Mitglieder seien im Berichtsjahr neu für ein Ehrenamt gewonnen worden.

„Vorbild“ Philipp Vorhauer

Robert Blersch sprach all den Helfern seinen Dank aus und hob dabei besonders Philipp Vorhauer hervor. Er wurde erst vor wenigen Tagen vom Württembergischen Sportbund (WLSB) unter 100 Bewerbern zusammen mit neun anderen Kandidaten für das überdurchschnittliche Engagement als „Vorbild im Sportverein“ ausgezeichnet. Blersch lobte auch die Unterstützung durch Sponsoren: „Ohne euch ist die Finanzierung des Vereins nicht mehr machbar.“ Blersch gab bekannt, dass der SV in Zukunft einen Newsletter anbietet, indem in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten aus dem Vereinsleben berichtet wird.

Ein Brandereignis im Sportheim im Juli vergangenen Jahres (die SZ berichtete) wurde in den Berichten der Mitgliederversammlung mehrere Male thematisiert. Robert Blersch sprach insofern von einem „schwierigen Jahr“. Der Ressortleiter „Sportanlagen“, Karl Glaser, erläuterte, was geschehen war. Ein kleines elektronisches Bauteil in der Solarsteuerung für Warmwasser habe einen Schwelbrand ausgelöst, der den Sportheimbetrieb fast ein halbes Jahr lang nahezu lahmgelegt habe. Gase und Staub hätten das ganze Sportheim kontaminiert. Erst erschien sogar eine komplette Entkernung und Neuausbau notwendig. Nach einer neuerlichen Messung habe man Entwarnung geben können. Die Sanierung sei dennoch ein „gigantisches Projekt“ gewesen, ohne ehrenamtliches Sportheim-Team wäre diese „Mammutaufgabe“ nicht zu bewältigen gewesen.

Die Beeinträchtigung durch die Schließung des Sportheims war enorm: Es fehlte über Monate der Treffpunkt, zum Duschen und Umkleiden musste man in die Turnhalle ausweichen. Acht geplante Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Doch Petrus hatte ein Einsehen. Er bescherte dem Verein bei Veranstaltungen unter freiem Himmel Kaiserwetter, was die Vereinskasse füllte und die Verantwortlichen aufrichtete.

Entsprechend zufrieden trat Finanzressort-Chef Albert Dengler vor die SV-Mitglieder. Die Einnahmen haben sich nach seinen Angaben gegenüber dem Vorjahr verbessert, „die Liquidität sehr erfreulich entwickelt.“ Dengler quält jetzt eine andere Sorge: Er wünscht sich dringend Unterstützung bei der Finanzverwaltung und bis in Jahresfrist einen Nachfolger.

Eine Sanierung erlebte neben dem Sportheim der Allwetterplatz. Karl Glaser kündigte weitere Investitionen an: Beregnungsanlage, Rasenmäher, Parkplatz, diverse energetische Maßnahmen.

„Abteilungen laufen super“

Zufrieden äußerte sich der Leiter des Sportressorts, Thomas Schultheis, zu Organisation und Ablauf der sportlichen Betätigungen. „Die Abteilungen laufen super“, erklärte er. Die fälligen Abteilungsversammlungen seien abgehalten worden, mit Ausnahme beim Volleyball seien alle Ämter besetzt. Als besonders agil erweist sich die Gymnastikabteilung unter der Leitung von Philipp Vorhauer. Sie bereitete der Vereinsführung in der Vergangenheit zeitweise Sorgenfalten, jetzt sprach Vorhauer von einem „sehr erfolgreichen Jahr“, die Abteilung sei auf einem „guten Weg.“ 14 Gruppen zählt die Gymnastikabteilung. Als Höhepunkt bewertete Vorhauer den Show-Dance-Cup anlässlich des Sportfestes. Einen ersten Platz konnte die Showtanzgruppe Choosers beim Dance-Cup des Turngau Ulm erringen. Für die Fußballabteilung bilanzierte Julian Eiberle. Highlight sei das Hallenturnier gewesen. Platz zwei sei das Ergebnis dieser „geschlossenen Mannschaftsleistung“ gewesen.

Seinen „Respekt“ sprach Bürgermeister Robert Hochdorfer dem SV Baltringen für sein Wirken aus. Er lobte, „dass sich der Verein in seiner Struktur immer wieder verbessert“.