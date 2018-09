Duo winkt Sprung auf Platz zwei

Vertragsverlängerung oder nicht? Das Thema Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) ist in aller Munde, vor allem bei den von der LEA stark betroffenen Bewohnern von Schrezheim. Aus diesem Grund veranstalten der CDU-Stadtverband und die CDU-Gemeinderatsfraktion am Montag, 17. September, um 19 Uhr eine Bürgerwerkstatt zum Thema „Landeserstaufnahmeeinrichtung“ im „Lamm“ in Schrezheim.

Die auf 500 bis 1000 Flüchtlinge ausgerichtete LEA wurde im April 2015 eröffnet.