Dieselrosse über der Ackerfurche

Es ist Technik von gestern, die alljährlich nach dem Einbringen der Ernte fröhliche Urständ feierte: das Pflügen mit Dieselrossen, die längst in Rente geschickt worden sind. Gleichwohl kamen am Samstag rund 30 Teilnehmer mit Begeisterung zum Oldtimer-Pflügen nach Walpertshofen. Ebenso viele stellten ihre alten Ackergeräte aus – von Jahr zu Jahr werden es mehr. Darüber freuten sich vor allem die verantwortlichen Veranstalter Manfred Lichtensteiger und Achim Heinz. „Schon eine Stunde vor Beginn hat sich ein Ehepaar aus Biberach mit dem Fahrrad hier eingefunden“, erzählten sie. Um 13 Uhr ging es dann los. Der Duft von frisch umgegrabener Erde lag in der Luft, aber auch von Dieselabgasen. Einige Oldies schickten dicke, dunkelgraue Schwaden in den blauen Himmel. Das waren vor allem die Dinosaurier unter den Zugmaschinen, die Lanz-Bulldog. Diese Aggregate mussten erst einmal vorgeglüht werden. Am Samstag wirkten sie wie Ungetüme.

„Mei, das waren noch Zeiten“, sagte ein Besucher beim Anblick der Ackerschlepper mit ihren Ein- oder Zweischarpflügen. Aber es war nicht nur pure Nostalgie, die hier gepflegt wurde. Am Lenker saßen sehr viele junge Leute, mitunter auch Mädchen. Keiner wusste da besser Bescheid als Achim Heinz, der bislang jedes Jahr dabei gewesen war. „Mein Sohn freut sich 364 Tage im Jahr auf diesen Samstag im Spätsommer“, berichtete er. „Da bleibt dann sogar das Handy links liegen.“ Der Filius habe ein Fendt-Dieselross mit 17 PS, Baujahr 1957, erworben, verriet der Vater. „Das ist ein richtiger Hype hier in Walpertshofen.“

Die Arbeitsbedingungen beim Pflügen sind nicht alle Jahre gleich. Mal ist der Boden äußert trocken, mal zu feucht. „Heute geht es sehr gut, der Boden ist relativ weich, das Eindringen in den Boden klappt gut“, sagte Heinz. Er ist mit seinem Lanz-Aulendorf mit 15 PS, Baujahr 1952, unterwegs. „Das hier ist kein Kindergeburtstag“, erklärte er. Das sei mit schwerem Körpereinsatz verbunden. „Das gilt vor allem für das Aushebeln.“ Damit sei das Heben des Pflugs aus der Erde gemeint. Die Schlepper aus der Opa-Generation hätten damals noch über keine Hydraulik verfügt. Auch Servolenkung habe noch nicht existiert. „Und hinterher trinkt man nach alter Väter Sitte ein Most-Schorle“, sagte Achim Heinz und hob den Krug in der strahlenden Sonne.