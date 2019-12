Die Walpertshofener „lassen das Christkindle nauf“

Eine neue Tradition ward geboren in Walpertshofen: das „Christkindle Nauflassa“. Heuer war das Jahr neun nach der Geburt dieses Weihnachtsbrauchs. Fast ganz Walpertshofen wohnte am Tag vor Heiligabend der Zeremonie bei. Strömender Regen hat das „Christkindle Nauflassa“ zwar etwas vermiest, aber die Besucher ließen sich den Spaß nicht verderben.

Ein beliebtes Ereignis ist es vor allem für die Jüngsten. Etliche umzingeln einen Korb; darin liegt ein herzallerliebstes Jesulein auf Stroh, gewickelt in Windeln, mit wallendem Haar.

„Alle Jahre wieder“, stimmt eine Blaskapelle an. Eine humorvolle Weihnachtsgeschichte wird vorgetragen. Richard Führle ergreift ein Seil, das am Babykorb befestigt ist. Er zieht am Seil, der Korb hebt ab. Über dem Dach des Carports angekommen, wird die Figur des Jesulein aus dem Korb genommen und in die Krippe gelegt. Mannsgroße Figuren von Maria und Josef sind schon da und erwarten ihr Kindlein. Jetzt ist die Familie vollständig und so bleibt die Krippe in der weihnachtlichen Zeit. Man kann sie im Ortszentrum von Walpertshofen von der Straße aus bewundern.

Nicht beendet ist damit natürlich das Fest rund um das „Christkindle Nauflassa“. Es gibt Glühwein, auf dem Grill brutzelt Nahrhaftes. Die Gäste haben sich versammelt in der Garageneinfahrt und in der Garage der Familie Führle. Essen und Trinken gibt es gegen eine Spende. Und das Schöne: Der Ertrag kommt kranken Kindern auf einer Intensivstation sowie einem Waldkindergarten zugute. Es ist ein ansehnlicher Betrag, sehr zur Freude von Richard Führle und seiner Ehefrau Petra. Die ganz private Weihnachtsfeier nach eigener Idee lebt von der Mund-zu-Mund-Propaganda.