Die Tagesform wird entscheiden

Der SV Mietingen hat am Dienstagabend im eigenen Stadion die große Chance, sich weiter Luft zu verschaffen im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Um 18.30 Uhr gastiert der TSV Eschach zum Nachholspiel auf dem Mietinger Sportgelände.

Drei Punkte in Kehlen geholt, einen großen Sprung vom Tabellenende aus nach vorn gemacht und dennoch ist nicht alles Sonnenschein in Mietingen. „Christian Glaser hat sich in Kehlern am Oberschenkel verletzt und wird vermutlich die nächsten drei Spiele ausfallen“, hat Trainer Reiner Voltenauer einen wichtigen Ausfall zu beklagen. Der Stürmer und gleichzeitige Co-Trainer war in den vergangenen Wochen zu einer wichtigen Säule im Mietinger Spiel geworden. „Das ist schade, jetzt sind die anderen Spieler noch mehr gefordert.“ Kapitän Andi Bösch und Marco Kühner kehren zurück. Kühner wurde schon in Kehlen in der Schlussphase eingewechselt.

Formverbesserte Spieler

Zudem hat der Coach bei einigen Spielern einen weiteren Formanstieg gesehen. „Ben Rodloff und auch Roland Mayer haben sich gesteigert in den letzten Wochen. Das tut uns gut.“ Dennoch will Voltenauer die ausgegebene Marschroute, von Spiel zu Spiel zu denken, nicht verlassen. „Wir wissen, dass wir bei einem Sieg unsere Karten deutlich verbessern würden, versuchen dies aber im Spiel auszublenden.“ Das Spiel habe absolut noch keinen Endspielcharakter, aber natürlich seien drei wichtige Punkte zu vergeben – gerade gegen einen unmittelbaren Konkurrenten.

Eschach hat am vergangenen Freitagabend beim Spitzenteam in Berg mit 0:3 verloren, war chancenlos und fiel durch die Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Allerdings nur einen Punkt hinter Mietingen, das auf Platz 13 gesprungen ist. Dennoch hält Reiner Voltenauer viel von der kampfstarken Truppe aus der Ravensburger Vorstadt. „Sie sind stark im Kollektiv und haben mit Tobias Weiß, Michael Fäßler und Benedikt Böning auch drei herausragende Spieler in ihren Reihen.“

Voltenauer erwartet auch gegen Eschach ein kampfbetontes, enges Spiel wie schon in Kehlen, indem letztlich die Tagesform, die mentale Stärke und auch ein wenig das Glück entscheiden werden. Und zudem seien Spiele unter der Woche immer etwas anderes, weil die Spieler meist direkt von der Arbeit auf den Platz kommen. So geht der SV Mietingen vermutlich lediglich wegen des Heimvorteils leicht favorisiert in diese Partie.