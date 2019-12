Die mutige Stückauswahl wird belohnt

Ein spektakuläres, ehrgeiziges Jahreskonzert hat das Höchststufen-Orchester des Musikvereins Baltringen rund 350 Besuchern in der vollbesetzten Mehrzweckhalle geboten. Auch das Jugend-Blasorchester zeigte sich in Bestform und bestätigte seinen Rang.

Die anspruchsvolle Komposition „Tulsa“ des US-Amerikaners Don Gillis und Musik im Benny-Goodman-Stil, das ist der Spagat, in dem sich das Orchester unter der Leitung von Thomas Hartmann bewegte. Mit „Tulsa“ wagten sich die Musiker auf ein äußerst schwieriges Terrain. Das räumt auch der musikalische Leiter ein. Die größte Hürde sei gewesen, erklärte er im Gespräch, das Tempo zu halten und den verschiedenen Rhythmen in den einzelnen Registern zu entsprechen.

Das ging unter die Haut

Was bei den Zuhörern ankam, war ein Werk, das unter die Haut ging. Die Höchststufen-Komposition beschreibt die Geschichte der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma. Sie zeichnet im ersten Teil ein Bild von der Idylle des einsamen Landstrichs. Pferdegeklapper, Vogelgesang, friedliches Leben ist zu vernehmen, ehe die Weißen von diesem Flecken Erde Besitz ergreifen und ihn in moderne Zivilisation verwandeln. Tulsa wird zur Ölhauptstadt der Welt.

Diese musikalische Erzählung endet versöhnlich mit ausgelassenen Paradeklängen. Die einzelnen Sätze gehen ohne Pause ineinander über, die Zuhörer spüren die riesengroße Herausforderung für die Musiker. Diese bringen die Klangfülle des 80-Personen-Orchesters voll zur Geltung. Es hat sich der Herausforderung mutig gestellt und seinen Rang als Höchststufen-Orchester markiert.

Und dann eben die Erinnerung an Benny Goodman – aufs Neue ein Ohrenschmaus. Goodman hat seinen eigenen Musikstil kreiert und dem Jazz zum Durchbruch verholfen. „King of Swing“ wird er oft genannt, er verkörpert den Swing.

Bei Goodman glänzen die Solisten

Das Orchester des Musikvereins Baltringen hat den Geist des Maestro authentisch vermittelt. Die „Benny Goodman Memories“ sind auch ein Werk, in dem Solisten glänzen können, vor allem die Klarinette kommt zum Zug. Mit diesem Instrument ist Goodman groß geworden. Sabine Huchler hat beim Konzert diese Rolle übernommen, absolut fehlerfrei und werkgetreu. Ebenso die Solisten Diana Huchler am Saxophon, Thomas Heilborn mit der Posaune und Tobias Birk am Flügelhorn. „Wo gibt es das sonst schon: so hervorragende Solisten im Orchester“, freute sich Thomas Hartmann. Dieses Stück im Sound des unvergesslichen Benny Goodman kam beim Publikum hervorragend an.

Klamauk mit Staubsaugern

Dann war da noch „A Grand Grand Overture op. 57“ mit folgenden Soloinstrumenten: drei Staubsauger, eine Bohnermaschine und vier Gewehre. Auf die Begleitung durch Letzteres hat das Orchester verzichtet, nicht aber auf die Staubsauger. Eine Handvoll Musiker hat sich für das Solo eigens in Putzfrauen-Look gekleidet und dies mit allerlei Klamauk verbunden, ehe dann ein Musiker den Stecker zog und dem Spektakel ein Ende bereitete, wohl zur Erleichterung des einen oder anderen genervten Zuhörers. Diese Solo-Einlage war einfach ein augenzwinkender Gag des Komponisten Malcolm Arnold. Er war im Übrigen ein produktiver Komponist für Filmmusik und Oscar-Preisträger. So brachte er die Noten für den erfolgreichen Film „Die Brücke am Kwai“ zu Papier.

Ein vertrauter Wohlklang sind die Melodien von „ Porgy und Bess“ von George Gerhswin. Das Werk gilt als erste amerikanische Oper und erzählt die Liebesgeschichte von Porgy und Bess. Sie ist fester Bestandteil im Repertoire der Opernbühnen der Welt. Erst vor wenigen Jahren stand das Werk beim Spiel auf dem See in Bregenz auf dem Programm.

Eingeleitet wurde das Jahreskonzert des Musikvereins Baltringen traditionell durch das Jugendblasorchester. Auch der Nachwuchs mit dem Jugenddirigenten Matthias Traub hat überzeugt. Das Orchester bewegt sich beim Schwierigkeitsgrad auf der Stufe Unter- und Mittelstufe.

Es gelang den Musikern, die volle Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Die Zuhörer wurden zunächst in die Sahara entführt. Die wüste Hügellandschaft fand ihren Niederschlag und der Marsch eines Dromedars, dabei taten sich die verschiedenen Instrumentengruppen hervor. Es wechselten sich rhythmische Passagen mit wunderschönen Blechbläserphasen ab.

Von der Hitze der Wüste ging es schlagartig ins andere Extrem, in die Kälte am Nordpol. „Arctic Challenge“ ist ein Werk, das durch einen Dokumentarfilm angeregt wurde.

Spiegelbild jüdischen Lebens

Den Auftritt der Jugendkapelle rundete „A Klezmer Karnival“ ab. Schön, dass Klezmer-Melodien Eingang gefunden haben in das Programm, hier im Nachbarort zu Laup-heim mit dem einst größten Anteil jüdischer Bevölkerung in Württemberg. Typisch sind die ausgelassenen Melodien und melancholische Phasen. Diese Musik ist wohl ein Spiegelbild jüdischen Lebens. Das abwechslungsreiche wie stimmungsvolle Konzertwerk passte exakt zum Können der Jugendkapelle. Matthias Traub leitete seine Musiker einfühlsam und bestimmt, er übersieht in den Werken auch die Feinheiten nicht, es war alles sauber einstudiert. Traub äußerte sich zufrieden über sein Orchester und rühmte den Probenbesuch: 88 Prozent.

Am Ende des Konzertabends bedauerte auch Thomas Hartmann: „Es ging so schnell vorbei.“ Im Gespräch sagte er: „Ich bin sehr zufrieden, weil wir ein sehr großes Risiko bei der Stückeauswahl eingegangen sind. Sie waren alle sehr anspruchsvoll.“ Strahlend fügte er hinzu: „Es hat alles super gut geklappt, die Musiker haben den Auftritt sehr locker genommen, was Ausdruck der Sicherheit ist. Es ist eben ein Höchststufen-Orchester.“