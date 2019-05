Die große Show des SV Baltringen

Kräftig abgeräumt haben die Showtanzgruppen des SV Baltringen beim offenen Gaufinale (Dance Cup) in der Ulmer Kuhberghalle: Zwei erste Plätze und ein dritter Platz gingen an den SVB.

380 Teilnehmer/Innen aus 35 Tanzgruppen nahmen an dem Wettbewerb teil – so viele wie noch nie. Zur Freude der Veranstalter – der Turngau und die TSG Söflingen – waren viele Gruppen auch aus benachbarten Turngauen angereist. In acht verschiedenen Wettkampfkategorien gingen die Tanzgruppen an den Start. Alle zeigten an diesem Nachmittag einem begeisterten Publikum, was sie in Sachen Showtanz und Akrobatik zu bieten haben. Mitreißende Ideen wurden umgesetzt und aktuelle Hits tänzerisch und farbenfroh illustriert. Mit viel Witz und Kreativität vereinten sich verschiedene Musikstile wie Klassik, Pop und Rock und mischten Jazztanz, Moderne Dance und Hip-Hop zu einer jeweils eigenen Choreographie mit eigener Note.

Gleich drei Showtanzgruppen des SV Baltringen nahmen am Dance Cup teil. Die Jugendgruppe „Top Ten“ war zum ersten Mal dabei, überhaupt war es ihr allererster Wettbewerb. Die elf jungen Mädels starteten in der Kategorie „Dance-Experience – Jugend“ mit acht weiteren Gruppen. Mit ihrem Tanz zu „Charly Chaplin“ überzeugten sie die Jury und wurden zurecht mit Platz eins belohnt. Trainiert werden die Mädels von Lisa Ruf, Sina Ruf, Natalie Gründler und Leonie Neuer.

Die Baltringer Showtanzgruppen „Choosers“ und „LaVie“ unter der Leitung von Philipp Vorhauer tanzten in der Kategorie „Dance-Experience – Erwachsene“ gegen sieben weitere Gruppen. Für die „Choosers“ lag die Messlatte nach dem Sieg beim Dance Cup 2018 ziemlich hoch, denn das Ziel war die Titelverteidigung. Mit ihrem Tanz zum Thema „Sträflinge“ schafften sie das scheinbar Unmögliche und holten erneut den Sieg nach Baltringen. Einen tollen dritten Platz holte sich die Gruppe „LaVie“ mit ihrem Tanz „Wikinger“, die ebenfalls in der Kategorie „Dance-Experience – Erwachsene“ an den Start ging. Es war seit der Gründung vor eineinhalb Jahren der erste Auftritt beim Ulmer Dance Cup.

Alle drei Tanzgruppen erreichten mit sehr hoher Punktzahl die Bestnote hervorragend. Der sehr intensive Trainingsaufwand mit Änderungen in der Choreografie und Akrobatik oder Aufstellungswechseln in den letzten Wochen hat sich für alle drei Gruppen absolut bezahlt gemacht.

Das ist der bisher größte Erfolg für den Showtanz beim SV Baltringen.