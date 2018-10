Die Fans lassen ihre Lieblinge kaum von der Bühne

Ganz im Zeichen des Schlagers ist der Samstagabend in Mietingen gestanden. Das Duo Sunrise hatte wieder befreundete Künstler zur Schlagernacht eingeladen. Auch bei der dritten Ausgabe war die Mehrzweckhalle bis auf den letzten Platz gefüllt.

Samstag, 18.30 Uhr: Viele Fans von nah und fern haben sich schon vor dem Halleneingang eingefunden und warten auf Einlass. Mit Schmankerln wie einem „Schlagerbraten“ und Drinks wird das Publikum kulinarisch auf den Abend eingestimmt. Eine professionelle Bühnentechnik mit riesiger LED-Leinwand sorgt für besonderes Flair, wie man es von großen Musik-Shows kennt. Die Halle ist liebevoll dekoriert.

Den Reigen der beiden Showrunden eröffnet die Newcomerin Lisa-Marie. Die 21-Jährige zeigt dem Publikum, dass sie durchaus das Zeug dazu hat, bei den großen Namen der Branche mitzumischen.

Nach Lisa-Marie entert Frank Cordes, unter anderem Produzent von Stefanie Hertel und Mitglied des Trios Schlagerpiloten, die Bühne, bevor er an den aus der Region stammenden Manuel Dobler übergibt. Dobler, der bereits in der TV-Show „Supertalent“ Dieter Bohlen begeisterte, demonstriert sein Stimmvolumen und Talent, was vom Publikum mit viel Beifall honoriert wird. Einen Musicalsong performt er sogar a cappella.

Mit großer Freude empfangen wird die bereits zum zweiten Mal in Mietingen auftretende Melanie Payer, die die Gäste wie schon vor zwei Jahren mit Cover-Songs, aber auch mit eigenen Liedern aus ihrem aktuellen Album „Einfach mehr“ verzückt. Ihre tolle Stimme und das authentische, liebenswerte Auftreten bescheren der Künstlerin an diesem Abend sicherlich einige neue Fans.

Ein in Mietingen ebenfalls bekanntes Gesicht betritt im Anschluss die Bühne: der Sänger, Songtexter und Produzent Stefan Peters. Einmal mehr beweist er, dass er nicht nur gut mit anderen Künstlern wie Andreas Gabalier arbeiten kann, sondern auch seine eigene Bühnenpräsenz für die Fans der Schlagerszene ein „Highlight“ ist. Die Tanzfläche ist bestens gefüllt und die Fans singen, tanzen und feiern.

Bevor die Gastgeber die erste Künstlerrunde beschließen, darf noch eine große Künstlerin die nach Mietingen angereisten Gäste beglücken: Daniela Alfinito, Nichte der Amigos, unterbrach extra eine Deutschland-Tour, um auch in diesem Jahr in Mietingen mit von der Partie sein zu können. Die Fans honorieren das mit viel Jubel und Applaus und genießen sichtlich den Auftritt. Ein Höhepunkt ist der Titel „Donna Blue“, den Alfinito im zweiten Teil des Abends gemeinsam mit Stefan Peters zum Besten gibt.

Worauf aber doch die meisten Besucher hinfiebern, ist der Auftritt des Duos Sunrise aus Südtirol. Sie haben zum dritten Mal als Gastgeber nach Mietingen geladen und werden gefeiert. Zum ersten Mal performen sie an diesem Abend neben den aktuellen Titeln ihres Albums „Irgendwann vielleicht“ ihre neue Single „Die Rose von Südtirol“, ein Vorbote ihres 2019 erscheinenden Albums „Jetzt und für immer“. Der Song stammt eigentlich bereits aus dem Jahr 1989 und wurde jetzt in ein neues modernes Gewand gepackt; bei den Fans kommt er super an.

DJ Lollo, der durch den Abend führt, stellt am Ende fest, dass die geplante Zeit für die Show deutlich überschritten ist, was schlicht an den vielen dargebotenen Liedern liegt – und an den Fans, die vor allem ihre Lieblinge Peters, Alfinito und Sunrise kaum von der Bühne lassen wollen.

Den ganzen Abend schaffen es die Künstler, das Publikum in ein Gute-Laune-Gefühl zu versetzen. Nach dem zweiten Auftrittsreigen wird bei der After-Show-Party mit DJ Lollo noch gemeinsam an der Bar gelacht und getanzt. 2019, da ist man sich einig, trifft man sich wieder in Mietingen zur vierten großen Schlagernacht. Dann wollen Sunrise ihr zehntes gemeinsames Jahr auf den Schlagerbühnen mit ihren Freunden feiern.