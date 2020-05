Die ersten Spatenstiche sind getan

Ab jetzt wird gebaut. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des neuen Rathauses in Mietingen. „Wir freuen uns darüber richtig“, sagte Bürgermeister Robert Hochdorfer bei der Zeremonie. Sie ging in Anbetracht der Umstände in kleinem Rahmen über die Bühne. Gekommen waren neben den unmittelbar am Bau beteiligten Personen auch Vertreter des Gemeinderates und der Rathausverwaltung.

Hochdorfer erinnerte daran, dass bereits Reiner Buck durch den Kauf des alten Kindergartens die Voraussetzung geschaffen hatte für die Neugestaltung von Mietingens neuer Ortsmitte. Inzwischen wurden weitere Gebäude erworben.

Altes Rathaus nicht mehr zweckgemäß

„Wir wollen ein bürgerfreundliches, offenes Rathaus“, unterstrich Hochdorfer in seiner kurzen Ansprache, bevor zum Spaten gegriffen wurde. Das bisherige Rathaus sei nicht mehr zweckgemäß. Es sei nicht einmal rollstuhlgerecht und es herrsche Enge. Ausgelagert seien schon seit vielen Jahren Sitzungssaal und Archiv. Nach dem Neubau verschiedener Häuser für die Gemeinde sei jetzt ein neues Verwaltungsgebäude fällig. Die Finanzierung sei gesichert.

„Bis Ende des Jahres ist das Dach fertiggestellt“, versprach Architektin Heidrun Muffler. Im strahlenden Sonnenschein beim symbolischen Spatenstich sehen die Beteiligten ein gutes Vorzeichen für „baufreundliche“ Witterung.