Diamanten sorgen auf der Theaterbühne für Verwirrung und Ärger

Die Kolpingsfamilie Mietingen lädt zum Erntedanktheater ein. Der Vorhang hebt sich am Samstag, 5. Oktober, um 13.30 (Kinder- und Seniorenvorstellung) und um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 6. Oktober, beginnt die Vorstellung um 18.30 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vorher. Die Aufführungen finden in der Mehrzweckhalle in Mietingen statt.

Nach monatelangen Vorbereitungen und intensiven Proben sind die Spieler der Kolping-Theatergruppe nun auf der Zielgeraden. Mit dem Stück „Irres Diamantenroulette“ von Martina Röhrich dürfen sich die Zuschauer auf eine turbulente Gaunerkomödie in einer psychiatrischen Anstalt freuen.

Zum Inhalt: Stationsärztin Frau Dr. Neumeyer ist völlig überlastet, denn die Patienten rauben nicht nur ihr, sondern auch der resoluten Krankenschwester Ines und der angehenden Ärztin Daisy den letzten Nerv. Für einen nicht alltäglichen Klinikablauf sorgen außerdem die serbische Putzfrau Svetlana, die mit der deutschen Sprache auf Kriegsfuß steht, und Hausmeister Ernst, der lieber mit der Chefin anbandeln will, statt sich um die notwendigen Reparaturen zu kümmern. Als sich dann auch noch die drei Ganoven Rudolph, Klaus und Carmen unter dem Vorwand, verrückt zu sein, in die Klinik einmieten, ist das Chaos perfekt. Ob es sich am Ende auflöst? Unter der Regie von Geli Rothmund und Wolfgang Kohlruss spielen Corinna Wenger, Annika Saiger, Sina Fuhrmann, Steffi Mayer, Adelheid Epple, Sabine Rolser, Nici Jans, Hansjörg Vollmer, Michael Bless, Josef Nunnenmacher, Kai Kathan und Armin Schlegel.