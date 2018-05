Nichts ist es geworden mit dem zweiten Sieg im DFB-Pokal für die Fußballerinnen des FC Bayern München. Im Finale unterlag die Mannschaft von Nicole Rolser dem deutschen Meister VfL Wolfsburg vor 17 692 Zuschauern in Köln mit 2:3 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen. Felix Gaber hat sich mit der 26-Jährigen aus Mietingen über ihre Pokalfinal-Premiere unterhalten.

Frau Rolser, wie groß ist Ihre Enttäuschung noch über die Finalniederlage?

Die Enttäuschung ist schon noch da. Wir haben gekämpft bis zum Schluss, es hat aber einfach leider nicht gereicht. Elfmeterschießen ist Glückssache, und wenn man da verliert, dann ist das immer bitter. Nächste Saison werden wir einfach einen neuen Anlauf nehmen.

Sie sind in der Verlängerung in der 116. Minute für Lucie Vonkova ausgewechselt worden. Was war das für ein Gefühl?

Dass ich von Beginn an bei diesem Finale auflaufen durfte, war eine tolle Sache und freute mich besonders. Nachdem ich nicht so gerne Elfmeter schieße, war es die logische Konsequenz, dass mit Lucie eine erfahrene Elfmeterschützin für mich eingewechselt wurde.

Was wird sonst noch von Ihrem erste DFB-Pokalfinale hängen bleiben?

Das ganze Drumherum wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Die Atmosphäre war toll. Ich habe ja bisher auch selten vor so vielen Zuschauern gespielt. Deshalb war es schon etwas ganz Besonderes.

In der Bundesliga treffen Wolfsburg und München am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Spitzenspiel erneut im direkten Duell aufeinander. Danach gastieren sie eine Woche später mit dem FC Bayern beim 1. FFC Frankfurt. Was sind die Ziele für die letzten beiden Pflichtspiele in dieser Saison?

Wir brauchen aus den beiden Spielen noch einen Sieg, um die Qualifikation für die Champions League sicher zu haben. Das ist das erklärte Ziel. Wir wollen natürlich auch beide Spiele noch gewinnen. Gegen Wolfsburg ist am Sonntag Revanche angesagt. Mal schauen, wie die VfL-Spielerinnen drauf sein werden, schließlich sind sie ja am Donnerstag noch im Champions-League-Finale in Kiew gegen Olympique Lyon gefordert.