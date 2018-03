Der Winter wehrt sich gegen seine Vertreibung

Funkenfeuer vertreiben zu Beginn der Fastenzeit den Winter – so ist es Tradition. Im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Ausgabe Laupheim brannten gestern und bereits am Samstag in einigen Gemeinden die großen Holz- und Reißigstapel, die von vielen Freiwilligen aufgeschichtet wurden.

Allerdings präsentierte sich der Winter heuer am Samstag mit einem mächtigen Aufbäumen durch ganztägigen Schnellfall. Als wollte der Winter sagen: „So schnell werdet ihr mich nicht los.“ Für die Funkenbauer, die am Samstag noch ans Werk gehen mussten, war es deshalb eine relativ nasse und ungemütliche Angelegenheit.

So auch für die Helfer in Mietingen. Sie schrieben mit ihrem Funken in diesem Jahr ohnehin Ortsgeschichte. Denn erstmals hatten sich Funkenbauer aus Mietingen und Walpertshofen zusammengetan und einen gemeinsamen großen Funken aufgeschichtet. Am östlichen Ortsrand, in Richtung Walpertshofen, stand er. In einem stabilen Gerüst aus alten Dachbalken wurden Christbäume, Reißig und ein paar Paletten zu einem Holzstoß. Dass dieses Brauchtum weiterleben kann, sei dem knapp 20-köpfigen Funkenteam aus Mietingen und Walpertshofen zu verdanken, lobte Funken-Redner Ottmar Dentler. Und wörtlich sagte er: „Da müsse mer gebe dem Fonka-Team en großa Applaus, bevor mer beginnet mit dem Auga-Schmaus.“

Auf die lodernden Flammen als Augenschmaus mussten die etwa 200 großen und kleinen Funkenbesucher allerdings einige Zeit warten. Das Stroh am Boden rings um den Funken und das durchnässte Holz-Material entwickelten zuerst starke Rauchschwaden, ehe die Flammen um sich griffen und das Mietinger Funkenfeuer bis weit in die Nacht sichtbar machten.