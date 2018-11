Dekan besucht Seelsorgeeinheit Mietingen

Im Namen von Bischof Dr. Gebhard Fürst hat Dekan Sigmund Schänzle in der Seelsorgeeinheit Mietingen mit ihren Gemeinden St. Laurentius Mietingen, St. Nikolaus Baltringen und St. Pantaleon Walpertshofen die Pastoralvisitation vorgenommen. Diese findet etwa alle fünf Jahre statt, so dass sich die Diözesanleitung ein Bild von den aktuellen Themen in den Seelsorgeeinheiten machen kann. Sie gilt zugleich als eine Art Standortbestimmung für die Kirchengemeinden.

Dafür haben die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Mietingen zusammen mit Pfarrer Dr. Johnson Kalathinkal einen Pastoralbericht verfasst, in dem der derzeitige Stand, anstehende Fragen und Herausforderungen sowie Ziele formuliert wurden. Dekan Schänzle und Dekanatsreferent Philipp Friedel kamen mit den Kirchengemeinderäten im Haus Regina Pacis in Baltringen zusammen, um auf Grundlage des Berichts miteinander ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man sich für die Zukunft aufstellen kann.

So wurde laut der Pressemitteilung des Dekanatsreferats Biberach/Bad Saulgau deutlich, dass seit mehr als fünf Jahren die Stelle des/der Gemeindereferenten/in in Mietingen nicht besetzt ist und deswegen die Ehrenamtlichen in den Gemeinden seit langem stark gefordert seien, das auszugleichen. Des Weiteren stellten die Kindergärten verwaltungstechnisch eine immer größere Herausforderung dar und es werde weiter überlegt, wie man sich hier in Zukunft strukturell besser aufstellen könne. Positiv wurde gesehen, dass es seit 2015 eine organisierte Nachbarschaftshilfe gibt und sich eine Gruppe für die Erwachsenenbildung gebildet hat und Veranstaltungen organisiert. Der Bericht werde zusammen mit einer Stellungnahme des Dekans an die Diözesanleitung geleitet, welche dann Rückmeldung gebe.

Zum Abschluss feierte Dekan Schänzle gemeinsam mit Pfarrer Kalathinkal den Abschlussgottesdienst am Vorabend von St. Martin in Mietingen. In seiner Predigt drückte er seinen Dank an alle aus, die sich in den Gemeinden engagieren: „Sie sind alle wie kleine Sankt Martins oder Sankt Martinas, Sie teilen Zeit, Sie teilen Charismen und Talente, Sie teilen Sorgen und Nöte, Sie teilen Freude und Hoffnungen. Vergelt’s Gott für alles, was Sie tun.“