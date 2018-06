Dachsanierung der Walpertshofer Gemeindehalle verteuert sich

Der Haushaltsentwurf 2016 der Gemeinde Mietingen ist in erster Lesung beschlossen worden. Die Verwaltung musste bei der Beratung zwar eine Niederlage hinnehmen, dennoch erfuhr das Zahlenwerk uneingeschränkte Zustimmung.

Die Abstimmungsniederlage kam bei der Debatte über die Gemeindehalle Walpertshofen ins Rollen. Eigentlich schien alles perfekt zu sein bei der Klausurtagung des Rats vor wenigen Wochen. Zwischenzeitlich wurde im Hinblick auf die Dachsanierung der Gemeindehalle vom Ingenieurbüro jedoch nochmals recherchiert und gerechnet. Dabei kamen andere Zahlen als bei der Klausurtagung zum Vorschein.

Nicht mit 115 000 Euro, sondern mit 190 000 Euro schlägt das neue Dach mit Dämmung, Lattung, Entsorgung von Asbest-Zementplatten und neuer Eindeckung zu Buche. Hinzu kommt ein neuer Heizkessel. Der alte hat 30 Jahre auf dem Buckel und muss daher nach der Energieeinsparungsverordnung entsorgt werden, unabhängig von seinen Abgaswerten. Die günstigste Lösung: ein neuer Ölheizkessel zum Preis von etwa 8000 Euro. Wegen der besseren Effizienz wäre dieser, so Hochdorfer, nach etwa zehn Jahren amortisiert. Weiterer Vorteil: Die Gemeinde muss bei der Erneuerung von Dach und Heizkessel nicht gleichzeitig in den Einsatz von 15 Prozent regenerativer Energie investieren. Die Möglichkeiten wären dabei ziemlich eingeschränkt, weil eine Fotovoltaikanlage wegen der Ausrichtung der Halle wenig Sinn macht und eine Pelletheizung mit hohen Kosten beim Einbau verbunden wäre.

Nach Angaben von Karl Grabowski hat der Ortschaftsrat Walpertshofen über die Sanierung des Daches der Gemeindehalle und die Erneuerung der Heizung eingehend beraten. Das Gremium sei einhellig zu der Auffassung gelangt, dass beides in Angriff genommen werden sollte. Der Ortschaftsrat habe sich dafür ausgesprochen, bei Öl als Energielieferant zu bleiben, weil die Alternativen mit höheren Investitionskosten verbunden wären. Bei der Dacherneuerung mit geschätzten Kosten von 190 000 Euro winkt eine Investitionshilfe vom Bund in Höhe von 84 000 Euro.

Die Mehrkosten für die Dachsanierung gegenüber der Haushaltsberatung bei der Klausurtagung betragen 75 000 Euro. Diese sollten, so die Verwaltung, an anderer Stelle eingespart werden, und zwar bei der Sanierung von Straßen und Wegen. Statt 100 000 Euro sollten nur noch 32 000 Euro für die Straßenerneuerung ausgegeben werden.

Lorenz Saiger machte aus seinem Ärger über die geplante Kürzung keinen Hehl. Da sich der Rat einig war, in die Walpertshofer Gemeindehalle auf jeden Fall 198 000 Euro zu stecken, blieb jetzt noch die Frage, ob die Mittel für den Straßenbau gekürzt oder über Kredit finanziert werden sollten. Die große Mehrheit sprach sich für die Erhöhung der Kreditaufnahme aus und ließ Bürgermeister Robert Hochdorfer im Regen stehen.

Insgesamt zwei Millionen investiert Mietingen im neuen Jahr. Der Löwenanteil gehört dem An- und Umbau des Kindergartens Mietingen (600 000 Euro). Es folgen die Dorfentwicklung Mietingen (360000 Euro), die Dachsanierung der Gemeindehalle Walpertshofen (198 000 Euro) sowie das Feuerwehrgerätehaus in Baltringen (100 000 Euro). Für Letzteres waren ursprünglich 400 000 Euro eingeplant. Statt des geplanten Schuldenabbaus um rund 23 000 Euro erfolgt zur Finanzierung der Mehrkosten für die Walpertshofer Gemeindehalle eine Erhöhung der Schulden um 45 000 Euro.

Auch in den Folgejahren ist, so Kämmerer Martin Stooß, eine „erhebliche Kreditaufnahme“ notwendig. Aus der Rücklage sollen 200 000 Euro entnommen werden. Der Rückgriff auf das Angesparte soll sich in den nachfolgenden Jahren um das Drei- bis Vierfache steigern. Rund zur Hälfte werden die Investitionen durch Übertragung aus dem Verwaltungshaushalt (850 820 Euro) finanziert.

Ohne dass der Gemeinde Mietingen kräftig unter die Arme gegriffen wird, läuft nichts. So erhofft sich die Verwaltung einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 300 000 Euro (Kindergarten Mietingen), aus dem Landessanierungsprogramm 216 000 Euro (Ortsanierung Mietingen) und dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes 84 000 Euro (Gemeindehalle Walpertshofen). Die Schlüsselzuweisungen des Landes belaufen sich auf eine Million. Wichtigste Einnahmequelle ist die Einkommensteuer von 2,5 Millionen Euro. Sie weist eine dynamische Entwicklung auf, während die Gewerbesteuer immer leicht unterhalb der Ein-Millionen-Grenze verharrt.

Zufrieden mit dem Etat 2016 ist Bürgermeister Hochdorfer: „Die Zahlen sind positiv, wir machen verantwortungsbewusst so weiter.“ Der Gemeinderat machte von seinem „Königsrecht“ des Haushaltsbeschlusses Gebrauch, ohne dass ein einziger Bürger Zeuge dessen sein wollte.