Boxnacht in Mietingen ist geplatzt

Knockout für die zweite Boxnacht in Mietingen: Am Donnerstag hat der SV Mietingen, der das Spektakel ausrichten wollte, die für den 5. Oktober geplante Veranstaltung abgesagt. Der Vorsitzende Rudolf Hartmann begründete dies mit akuter Zeitnot bei der Vorbereitung. Promoter Gerd Drabsch und der Boxmanager Mirko Skoko, der internationale Profis verpflichtet hatte, reagierten bitter enttäuscht. Sie bemühen sich jetzt, eine Halle in Laupheim oder Biberach zu finden.

Die Absage des Lokalmatadors Aziz Simsek habe die ursprünglichen Planungen durchkreuzt, sagte Hartmann der Schwäbischen Zeitung. Ende August hatte Simsek, derzeit auf Montage in China, dem SVM mitgeteilt, dass er frühestens im Februar heimfliegen könne. „Daraufhin mussten wir neu ansetzen“, sagt Rudolf Hartmann. Mirko Skoko ließ seine Kontakte spielen, und vergangene Woche kündigten die Organistoren hochkarätiges Profiboxen in der Mietinger Mehrzweckhalle an. Um zwei Weltmeisterschaftstitel und ein internationales Championat sollte am 5. Oktober gekämpft werden.

Hartmann, der sich um Halle, Werbung, Sicherheits- und Sanitätsdienst, Verpflegung und Servicepersonal kümmern sollte, lief nun aber offenbar die Zeit davon. Immer mehr Termine seien immer weiter nach hinten gerutscht, sagte er der SZ. Donnerstag früh habe er die Reißleine gezogen: „Unter den gegebenen Umständen ist es nicht zu machen.“ Er sei die nächsten 14 Tage unterwegs, unter anderem als Betreuer bei einer Freizeit für schwer Pflegebedürftige aus dem Laupheimer Kreispflegeheim – „das ist schon seit Längerem verabredet“. Die Detailplanung für die Boxnacht sei indes zu komplex, um die Arbeit kurzfristig an jemand anders zu delegieren. „Bevor dem Verein Schaden entsteht, weil etwas noch nicht klar fixiert ist, haben wir uns deshalb entschieden, die Boxnacht abzublasen.“

Diese Entscheidung traf bei Promoter Gerd Drabsch und Boxmanager Mirko Skoko auf Unverständnis. „Ich habe am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit Herrn Hartmann gesprochen. Da war noch alles gut“, sagte Drabsch. Am Donnerstag habe Hartmann dann gegen 9.15 Uhr mitgeteilt, dass er zwei Wochen weg sei, dass ihm alles zu viel sei und die Boxnacht in Mietingen nicht stattfinde. „Für mich ist es eine Enttäuschung, dass die Boxnacht jetzt so kurzfristig nicht mehr in Mietingen stattfinden soll“, so Drabsch. „Alles war klar, die Kämpfer waren verpflichtet, die Werbeplakate sind in Arbeit und jetzt stehen wir da. So etwas ist mir noch nie passiert“, sagt der 73-Jährige, laut eigenem Bekunden seit 1960 im Boxgeschäft als Trainer und Promoter aktiv. Die Zeitung mit der Kampfankündigung liege zudem schon in England, Kroatien und Bosnien-Herzegowina vor. Von dort kommen drei der potentiellen Hauptakteure: Danny Williams sowie Mario Goles und Irma Adler – die beiden Letzten wollten in Mietingen um Weltmeisterschaftsehren kämpfen.

Die Nachricht von der Absage ereilte auch Skoko. In einer E-Mail an den Boxmanager, die der SZ vorliegt, schrieb Hartmann, dass er auf Beschluss der Vorstandschaft, an den er sich als Vorstand halten müsse, die Veranstaltung inzwischen überall abgesagt habe. Es gebe kein Zurück mehr. Trotzdem versuchten Drabsch und Skoko auch am Donnerstag noch, die Boxnacht dennoch in Mietingen stattfinden zu lassen. „Ich habe ihn (Hartmann, Anmerkung der Redaktion) gebeten, dass wir nur die Halle bräuchten. Die Kosten würden wir übernehmen“, so Skoko. Daraufhin erhielt er von Hartmann per E-Mail die Antwort, dass die Halle der Gemeinde gehöre und diese nur an Vereine aus der Gemeinde vermiete. Es tue ihm Leid, bekundete Hartmann.

Drabsch und Skoko wollen die Boxnacht dennoch weiter auf die Beine stellen. „Jetzt brauchen wir dringend eine neue Halle, bis spätestens Freitagabend in Biberach oder Laupheim, sonst ist die Veranstaltung endgültig geplatzt“, so Drabsch. Die Halle müsse mindestens 500 Leute fassen, Boxring und Boxer seien fix. „Die Kämpfer sind noch nicht informiert“, so Skoko. Er sagt anders als Drabsch, dass bis spätestens Dienstag eine neue Halle gefunden werden müsse. „Sonst wird es zu spät für die ganzen Vorbereitungen“, erläutert der 61-jährige Boxmanager. Er ist voller Optimismus: „Wir ziehen die Boxnacht durch, egal wie.“

Ob in Mietingen irgendwann wieder geboxt wird, sei momentan nicht abzusehen, sagt der SVM-Vorsitzende Hartmann. „Eines aber ist klar für uns: Ohne Aziz Simsek im Boot werden wir nichts mehr machen.“