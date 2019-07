Beste Biergartenlaune beim Gartenfest

Bei schönstem Biergartenwetter wurde am vergangenen Samstag und Sonntag im Mietinger Festgarten gefeiert und gelacht. Das Sommerwochenende lockte zahlreiche Besucher an die Rottum und der Musikverein hat mit seinem Programm für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Nach der Eröffnung des Biergartens am Samstagabend ließen sich die Besucher nicht lange bitten. Schnell füllte sich der Festgarten bei der Mehrzweckhalle und die Gäste genossen kühle Getränke bei musikalischer Unterhaltung durch die Musiker der „Lyra“ Mietingen. Acht Teilnehmer traten in diesem Jahr im zweiten Bierkisten-Quer-Stapeln gegeneinander an. Simon Denzel gewann dabei den ausgelobten ersten Preis – einen 20 Liter Getränkegutschein, gestiftet von der Kronenbrauerei Laupheim. Der Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, Toni Zeitz, belegte den zweite Platz und durfte sich über eine Eintrittskarte zur Party „Zwanzig Zwanzig“ beim Kreismusikfest im nächsten Jahr freuen.

Während des ganzen Abends war immer wieder die Glocke am extra eingerichteten Early-Bird-Ticket Stand zu vernehmen. Der Musikverein bot im Rahmen des Gartenfestes vergünstigte Tickets zum Preis von 17 Euro statt 19 Euro an und viele Gäste nutzten die Gunst der Stunde, um sich schon ihr Ticket zu sichern. Viele Besucher ließen nach der musikalischen Unterhaltung den lauen Abend noch an der Bar gemütlich ausklingen. Der Sonntag startete mit einem durch den Mietinger JuKi-Chor gestalteten Gottesdienst in den zweiten Gartenfesttag. Im Anschluss sorgte der Musikverein Dellmensingen für den musikalischen Rahmen zum Mittagstisch. Beim Familiennachmittag konnte bei guter Unterhaltung durch die Mietinger Nachwuchsmusiker vom Vororchester „Bläseralarm“ und der Gemeinschaftsjugendkapelle Mietingen-Schönebürg, Kaffee, Kuchen und Eis geschlemmt werden.

Einstimmung aufs kommende Jahr

Den musikalischen Ausklang des Wochenendes gestaltete der Musikverein Mettenberg. Ebenso wie „Lyra“ am Samstag, gaben die Musikanten aus Dellmensingen und Mettenberg auch einige Stücke der Künstler zum Besten, die beim Kreismusikfest 2020 in Mietingen auftreten werden. So wurden die Besucher mit Titeln von Viera Blech, den Dorfrockern oder Mia Julia auf das große Event im kommenden Jahr eingestimmt.