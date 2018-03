Berg holt sich gegen Mietingen einen Arbeitssieg

Der TSV Berg bleibt in der Fußball-Landesliga am FV Olympia Laupheim und dem FV Rot-Weiß Weiler dran. Am Samstag gewann der Tabellendritte sein Heimspiel gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden SV Mietingen mit 2:0. Berg war spielerisch klar überlegen, es brauchte jedoch einen Distanzschuss von Christian Hepp, um das Abwehrbollwerk der Mietinger zu knacken.

Mietingen stellte sich auf dem Kunstrasen in Berg dicht gestaffelt in der eigenen Hälfte auf. Das Ziel der Gäste war klar: So lange wie möglich hinten die Null zu halten. „Wir wollten einen Punkt, aber dazu musste alles passen“, sagte Co-Trainer Christian Glaser. In der ersten Halbzeit sah es ganz gut aus für Mietingen. Der SV kämpfte, drosch zwischendurch die Bälle auch einfach mal in die angrenzenden Obstwiesen. Berg hatte deutlich mehr Ballbesitz, machte daraus aber nichts.

Vor allem kurz vor oder im Mietinger Strafraum unterliefen dem TSV zahlreiche Fehler – entweder kam der letzte Pass nicht an oder der Ball sprang den Bergern zu weit vom Fuß. „Wir müssen die Chancen einfach besser ausnutzen“, sagte Bergs Trainer Oliver Ofentausek. So blieb eine Flanke von Jan Biggel in der 25. Minute ohne Abnehmer, ein Schuss von Jonas Schuler ging aus aussichtsreicher Position doch deutlich am Tor vorbei.

Kurz vor der Pause setzte Silvio Battaglia einen Freistoß aus 25 Metern knapp über Mietingens Tor. Beim Pausenpfiff waren bei den Bergern dann doch einige genervte Gesichter zu sehen. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel: Berg hatte den Ball und suchte die Lücke. Der TSV machte sich das Leben selbst ein bisschen schwerer, weil er kaum einmal aus der Distanz abzog. In der 55. Minute hatte sich Berg über David Brielmayer und Andreas Kalteis dann einmal in den Strafraum durchgespielt, doch Kalteis blieb an Torwart Manuel Amann hängen. Der Ball landete jedoch bei Christian Hepp – und der nahm sich ein Herz und setzte den Ball aus 25 Metern mit rechts in den Winkel zum 1:0.

Battaglia ließ kurz darauf die Großchance aufs 2:0 liegen, von Mietingen war nach vorne weiter nichts zu sehen. Berg hätte frühzeitig für klarere Verhältnisse sorgen müssen, doch bei Arne Kittels Flanke war niemand im Zentrum, Moritz Fäßlers Schuss war zu harmlos und Fäßlers Flanke rutschte durch den Fünfmeterraum, weil Battaglia nicht gedankenschnell genug war. So hatten die Gäste in der 88. Minute plötzlich die Chance auf den Ausgleich. Roland Mayer köpfte den Ball nach einem Eckstoß von Felix Stumm aber weit am Tor vorbei.

In der Nachspielzeit verschätzte sich Andreas Frick bei einem langen Ball, Glaser konnte den Ball jedoch nicht kontrollieren. Sekunden später machte Kalteis quasi mit dem Schlusspfiff das 2:0. „Das Ergebnis geht aber auf jeden Fall in Ordnung“, meinte Glaser. Für Berg war es ein Pflichtsieg im Kampf um die Aufstiegsplätze – Mietingen muss im Kampf um den Klassenerhalt gegen andere Gegner punkten. Etwa in den kommenden beiden Wochen gegen den SV Weingarten und die TSG Ehingen.