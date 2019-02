Baltringer Wehr rückt 16-mal aus

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Baltringen blickte Kommandant Reiner Gantner auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Die Wehrleute rückten zu 16 Einsätzen aus.

Dabei galt es zwei Brandeinsätze in der Gemeinde zu bewältigen, von denen der erste noch in der Neujahrsnacht 2017/2018 die Einsatzkräfte forderte. Der zweite folgte an Allerheiligen, hier musste ein Stromspeicher, der sich selbst entzündet hatte, gelöscht werden. Auch beschäftigen die Wehr nach wie vor geflutete Keller nach Starkregenereignissen, vier Verkehrsunfälle und etliche kleinere technische Hilfeleistungen.

Erfreut zeigte sich Kommandant Gantner beim Thema Neubau des Gerätehauses in Baltringen. Hier liegen die Pläne inzwischen vor und die Ausschreibung seitens der Gemeinde ist in Arbeit, so dass bei guten Bedingungen und etwas Glück der Rohbau bis Ende des Jahres stehen könnte, wobei man hoffen müsse, dass trotz der gestiegenen Baukosten der Kostenplan zu halten ist.

Ebenso kam das Thema Aus- und Weiterbildung nicht zu kurz, wie Gantner feststellte. So besuchten zwei Kameraden ein Fahrsicherheitstraining für Sonderfahrzeugführer, zwei absolvierten eine Sachkundigenprüfung zur Prüfung von Einsatzgerät. Des weiteren absolvierte Jacob Eiberle die Ausbildung zum Truppmann, Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger. Rene Becker absolvierte zusammen mit einer Gruppe der Ingerkinger Wehr das Leistungsabzeichen in Silber.

Weitere Aktivitäten waren neben zahlreichen Gruppenproben die Brandschutzerziehung in der Schule und im Kindergarten, die Teilnahme am Schülerferienprogramm sowie ein Ausflug nach Amsterdam.

Nach den Jahresberichten der Funktionsträger bedankte sich Bürgermeister Robert Hochdorfer bei der Baltringer Feuerwehr für die vielen geleisteten Stunden. Danach sprach er drei Beförderungen aus: Befördert wurden Jacob Eiberle zum Feuerwehrmann und Manuel Eiberle und Timo Blersch jeweils zum Hauptfeuerwehrmann.

Bei den Wahlen wurde Johannes Beck als neues Ausschussmitglied gewählt. Zum Schluss begrüßte der Kommandant noch Timo Becker, Steven Ainslie und Fabian Seeler per Handschlag als neue Mitglieder. Timo Becker wechselt von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst.