Baltringer Skifahrer haben Spaß bei Kursen im Schnee

Mit sechs voll besetzten Bussen und im Schnitt mit 300 Teilnehmern sind die Baltringer Wintersportler an den vergangenen drei Wochenenden bei Skikursen im Allgäu und in Vorarlberg unterwegs gewesen.

Am ersten Kurstag übten die Kursteilnehmer bei Traumwetter auf den trotz des wenigen Schnees sehr gut präparierten Pisten in Balderschwang. Die Anfängerkurse konnten somit bei idealen Bedingungen ihre ersten Erfahrungen mit einem oder zwei Brettern unter den Füßen sammeln.

Am zweiten Kurstag zog die Baltringer „Wintersportkarawane“ nach. Dem Ruf der Sonne folgten viele Skifahrer, und die Bedingungen erwiesen sich besser als erwartet. Bestens gelaunte Kursteilnehmer und das motivierte Lehrteam hatten viel Spaß an diesem Tag. Mit einer kleinen Après-Ski-Party an den Bussen wurde das Eröffnungswochenende abgerundet.

Pisten sind nicht präpariert

Der dritte Kurstag wurde ebenfalls in Laterns abgehalten. Bei Neuschnee und Sonne störte es niemanden, dass die Pisten nicht präpariert waren. Konnte so doch auf der eigentlichen Skipiste das Fahren abseits der Piste „sicher“ trainiert werden.

Der vierte Kurstag fand wiederum in Balderschwang statt. Hier stand das traditionelle Abschlussrennen auf dem Programm. Die Rennleitung übernahm Abteilungsleiter Rainer Epp. Vor allem die hochmotivierten Kinder zeigten hier großen Ehrgeiz. Hier enstand auch das große Gruppenbild der Baltringer Kursteilnehmer. Abgerundet wurden die Kurstage mit einer großen Formationsfahrt der Baltringer Ski- und Snowboardlehrer.

Am Abend lud die Skiabteilung dann zur traditionellen Kursabschlussfeier in der Turnhalle in Baltringen ein, wo die insgesamt 180 Kursteilnehmer bei der Siegerehrung ihre Urkunden und Kursbilder erhielten. Mit seiner gewohnt ruhigen Art sorgte Skischulleiter Marco Wenger nicht nur für einen ruhigen und geordneten Ablauf der Kurstage, sondern auch gekonnt mit dem Mikrofon in der Hand durch das Abendprogramm.

Erstmals wurde im Anschluss an die Siegerehrung eine Verlosung durchgeführt, bei welcher sich drei glückliche Kinder über den Gewinn einer Skiausfahrt, eines Skikurses sowie einem Tandem-Gleitschirmflug erfreuen durften.

Party zum Abschluss

Mit dem bewährten Skilehrer-Tanz leitete das Lehrteam vom offiziellen Teil in die Skikursabschlussparty über. Die Bewirtung des Abends wurde, wie in den vergangenen Jahren, von den Jugendtrainern der Fußballabteilung übernommen.

Informationen über die weiteren Ausfahrten und Aktivitäten der Skiabteilung des SV Baltringen gibt es unter www. sv-baltringen.de/ski-snowboard und der Facebook-Seite der Skiabteilung.