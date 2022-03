Baltringer Sandstein am Ulmer Münster

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Spurensuche nach der Verwendung von Baltringer Muschelsandstein hat sich eine Vertretung des Vereins Baltringer Haufen - Freunde der Heimatgeschichte begeben. Dies führte sie zum Ulmer Münster. In 70 Meter Höhe über Ulmer Boden wurden sie fündig und kamen zu der Überzeugung, dass Stein vom heimischen Steinbruch das Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt ziert. Geführt wurden die Baltringer vom Bauhüttenmeister Andreas Böhm. Wie gut er sein Münster kennt, zeigte sich daran, dass er die Besucher gezielt zu den Stellen mit Baltringer Sandstein führen konnte. Noch steht das Gerüst, und man konnte sich in luftiger Höhe zu den gewünschten Stellen begeben. Die Struktur des Steins hat die typischen Merkmale des Baltringer Sandsteins. Das konnte vor Ort bestätigt werden. Bekannt ist der Sandstein vor allem wegen der zahlreichen Fossilien, etwa Muscheln und Haizähnen.

Bauhüttenmeister Böhm informierte, dass der Stein in der Zeit zwischen 1420 und 1480 verbaut wurde. Er war wohl mit Ochsen- und Pferdegespann von Baltringen an die Donau transportiert worden. Mittels einer Tretmühle wurde der Stein in die Höhe gezogen. Gut erkennbar ist das Zangenloch im Stein, es wurde einst vom Steinmetz eingeschlagen, damit die Steinzange greifen konnte. Im Zuge der Restaurierung der Fassade des Ulmer Münsters wurde der Sandstein mittels Sandstrahl gereinigt. „Er hat sich über die Jahrhunderte sehr gut gehalten“, waren sich die Heimatfreunde einig. Böhm pflichtete dem bei.

Zum Sandstein aus Baltringen gesellen sich Molassestein aus Isny, Dogger-Sandstein und Kalkstein aus der Ulmer Gegend. Die Bausteine sind so eingebaut worden, wie sie aus allen Richtungen angeliefert wurden. Nachdem diese an Ort und Stelle angekommen sind, wurden sie mittels Kalk mit der rückwärtigen Ziegelmauer und den benachbarten Sandsteinen verbunden. Es gebe nur noch ganz wenige Steinbrüche, die heute noch zugänglich sind und aus denen einst Baustein für das Ulmer Münster gewonnen wurde, dazu zähle der Steinbruch in Baltringen, versicherte Andreas Böhm. Er hatte ihm im Vorjahr einen Besuch abgestattet. Er schätzt, dass etwa zehn Kubikmeter Baltringer Muschelsandstein im Ulmer Münster im Mittelalter verbaut wurden.