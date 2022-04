Baltringer Musikernachwuchs präsentiert sich gut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. April präsentierten sich 31 Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren mit ihren Instrumenten in Solo-, Gruppen- und Ensemblevorträgen den rund 80 Zuhörern in der Baltringer Festhalle.

Christoph Huchler, Jugendleiter beim MV Baltringen, führte durch das Programm und eröffnete die Veranstaltung mit Freude darüber, dass solche Veranstaltungen endlich wieder möglich seien.

Den Beginn der Vorträge machten die Blockflöten, bevor es nahtlos zu den Holzblasinstrumenten von Querflöte über die Klarinetten bis hin zum Saxophon weiter ging. Huchler berichtete insgesamt von einer guten Zahl an Neuzugängen im letzten Herbst sowie bei fortgeschrittenen Vortragenden von musikalischen Erfolgen beim D1-Abzeichen. Anschließend trugen die Blechbläser mit der Posaune, Waldhörner und Trompeten ihr Gelerntes vor. Huchler stellte oftmals die hervorragende Leistung der jungen Künstler fest, welche auch vom Publikum mit gebührendem Applaus honoriert wurde.

Unter den Vortragenden an den Blasinstrumenten wurde erstmals in diesem Rahmen auch das Juniorabzeichen des Blasmusikverbandes geprüft und verliehen. So hatten sich Leon Nefflen und Mona Endres an der Klarinette und Richard Leib an der Trompete vorbereitet und präsentiert. Die Prüfer bekundeten allen einstimmig das Bestehen des Abzeichens, sodass jedem eine Urkunde inklusive Abzeichen überreicht werden konnte.

Auch das Schlagwerk wurde stark vertreten und präsentierte sich mit einer Vielzahl an Percussioninstrumenten in zwei Gruppenvorträgen dem Publikum.

Den Abschluss des Nachmittags machten die zwei Ensembles des MV Baltringens unter der Leitung von Dietmar Ruf. Beide hatten sich letzten Herbst neu zusammengestellt und sich auch selbst ihre Namen gegeben.

So präsentierten sich zuerst die neun Musiker der Juniormusiker Baltringen mit Musikstücken von Rock bis Marsch. Anschließend zeigten die zehn Musiker der Youngsters MVB ihr Können mit Stücken von Elton John bis zu einer Zugabe von Queen, was die Zuhörer überzeugte.

Huchler schloss mit dem Dank an alle Vortragenden sowie auch das Publikum für ihren gebührenden Applaus und wies noch auf die Möglichkeit hin, am Tag der Musik, am 03. Juni 2022 im Kinder- und Familienzentrum in Baltringen sich über die Instrumentalausbildung zu informieren sowie auch alle Instrumente zu testen, die über den Musikverein Baltringen ausgebildet werden.