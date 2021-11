Baltringer Kinder erlernen Erste Hilfe

„112, jeder kann ein Helfer sein“: Unter diesem Motto sind Kinder im Kinder- und Familienzentrum in Baltringen an das Thema Erste Hilfe herangeführt worden.

Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften und externen Partnern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurden den Kindern Themen aus dem Bereich der Ersten Hilfe spielerisch und kindgerecht vermittelt. Zur Vielfalt gehörten das Trösten, Hilfe holen in verschiedenen Situationen, das Erlernen der Notrufnummer 112 und das Absetzen eines Notrufes ebenso wie das Vermeiden von Unfällen.

Kinder entwickeln Empathie

Im Kinder- und Familienzentrum fanden die Kinder viele Möglichkeiten, sich in die Arbeit der Sanitäter hineinzuversetzen. So gab es den Rettungswagen, aus Schachteln gebaut, am Eingang zum Krankenhaus. Dort wurden Verbände angelegt, Pflaster aufgeklebt und Arme eingegipst. Die Kinder entwickelten Empathie für andere und waren schnell zur Stelle, um mit dem Kühlpad die Beule zu kühlen.

Den Abschluss des Projektes bildete der Besuch von Manfred Rommel vom DRK. Er kam mit dem Rettungswagen, und die Kinder konnten sich das Fahrzeug innen genau anschauen. Rommel erklärte und beantwortete die vielen Frage. Einen Sitzplatz zu haben, auf dem die Eltern im Notfall mitfahren können, war für viele tröstlich. „Denn wenn mir etwas weh tut, brauche ich die Mama“, meinte ein Kind dazu.

Mit einer Urkunde und einem Pflasterset wurden die Kinder für ihren Einsatz als kleine Helden belohnt.