Baltringer Haufen feiert 25-jähriges Jubiläum

Sein 25-jähriges Bestehen hat der Verein „Baltringer Haufen-Freunde der Heimatgeschichte“ in Verbindung mit seinem alljährlichen Herbstfest gefeiert. Vorsitzender Franz Liesch konnte in den Museumsräumen im Rathaus Baltringen neben Bürgermeister Robert Hochdorfer auch die Gründungsmitglieder und zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Hochdorfer überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und bedankte sich beim Verein für das Geleistete.

Franz Liesch beleuchtete bei einem kurzen Rückblick auf die Vereinsgeschichte die Motive für die Gründung, die auf Wunsch des damaligen Ortschaftsrates und Ortsvorstehers in die Wege geleitet worden sei. Es sei wenige Jahre vor der 475. Jährung des Bauernkriegs um die Zukunft des Bauernkriegsmuseums im Rathaus von Baltringen gegangen. Ein solches Museum sollte als Denkmal an den Bauernkrieg aus der Bürgerschaft heraus und in Trägerschaft der Gemeinde wachsen. Aus Mitteln des Gemeindehaushalts, durch Sponsorengelder und durch die vielfältige Unterstützung des Vereins habe man sodann im Jahr 2000 die „Erinnerungsstätte Baltringer Haufen-Bauernkrieg in Oberschwaben“ mit einem Festakt eröffnen können.

Wie Vorsitzender Liesch weiter ausführte, legte man daraufhin die Hände nicht in den Schoß. Das Museum sei um weitere Räume erweitert und modernisiert worden. Man habe sich an die Anschaffung von Originalen wie den 12 Artikeln oder einem Faksimile der ersten Lutherbibel von 1522 gewagt.

In seiner Ansprache erwähnte Liesch auch, dass vom Verein die Aufmerksamkeit auf den Steinbruch und die geologische Formation der Baltringer Schicht sowie des Baltringer Sandsteins gelenkt wurde. Der geologische Lehrpfad „Wattwanderweg“ wurde eingerichtet und der Steinbruch Kodlesberg zu einem „Nationalen Geotop“ deklariert. Sowohl im Museum als auch beim Steinbruch werden vom Verein Führungen angeboten. Der Jubiläums-Verein bietet, so Liesch, alljährlich ein attraktives Veranstaltungsprogramm mit Exkursionen und Vorträgen zur Heimatgeschichte an.

Sehr viel breiteren Raum als der Rückblick nahm das Unterhaltungsprogramm im Museum ein. Passend zum Jubiläum breitete Bernhard Bitterwolf auf musikalische Weise seine „oberschwäbischen Tipps für die Xondheit“ aus. Dazu gehört bekanntlich auch das Lachen. Und das beherrschte dann die Stimmung bei den knapp 60 Anwesenden.