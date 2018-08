Baltringen hat die SF Schwendi zu Gast

In der terminlich nach hinten verschobenen Partie vom dritten Spieltag empfängt der SV Baltringen in der Fußball-Bezirksliga Riß am Mittwoch um 18.30 Uhr die SF Schwendi. Die am Vorsonntag etwas überraschend in Bau-stetten gestrauchelten Gastgeber streben mit aller Macht den ersten Heimsieg der Saison an, auch wenn es im Pokal in Runde zwei eben gegen diesen Gegner bei vertauschtem Heimrecht ein 0:4 gab. Diese Partie und das vorsonntägliche 5:1 gegen Achstetten nimmt man bei den SF zum Anlass, optimistisch in die vierte Saisonpartie zu gehen. Wenn die Gäste diese Wucht wieder auf den Platz bringen, scheint der zweite Saisonsieg machbar.