Baltringen als „Ort der Demokratiegeschichte“ ausgezeichnet

Vor knapp 500 Jahren war in Baltringen Geschichte geschrieben worden, auch Demokratiegeschichte. Jetzt fand dies eine Anerkennung. Bürgermeister Robert Hochdorfer montierte am Rathaus Baltringen eine Plakette, auf der diese Tatsache sichtbar wird. „Ort der Demokratiegeschichte“ wird am Rathaus auf einer Plakette der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte verkündet.

In Baltringen freut man sich über diese Anerkennung. Demgemäß fand das Anbringen der kleinen Tafel in einem feierlichen Akt im Beisein des Gemeinderats und von Mitgliedern des Vereins „Baltringer Haufen – Freunde der Heimatgeschichte“ statt. Dabei brachte Hochdorfer seine Genugtuung über die Anerkennung der Ereignisse im Jahre 1525 zum Ausdruck. „Der Baltringer Haufen hat 1525 einen wichtigen, deutlichen und großen Anstoß in Richtung der Menschenrechte gegeben“, erklärte Hochdorfer. Heute würden Menschenrechte in Deutschland als „normal“ empfunden. Mit Bedauern stellte er fest, dass in unseren Tagen Demokratie und Rechtsstaat so selbstverständlich geworden seien, dass sich eine „gewisse Müdigkeit, vielleicht auch Sattheit“ entwickelt habe. Staatliche Institutionen würden zunehmend in Frage gestellt. Welche Gefahren für die Einschränkung der Menschenrechte bestehen, zeigte Hochdorfer am Beispiel der Überwachung in China auf.

Die Ehrung als „Ort der Demokratiegeschichte“ soll zum Anlass genommen werden, sich bewusst zu machen, „dass wir die demokratische Gesinnung und die Freiheitsliebe unserer Vorfahren weitergeben sollen.“ Hochdorfer sprach dem Verein Baltringer Haufen und Museumsleiter Franz Liesch seinen Dank aus, die Verleihung der Plakette in die Wege geleitet zu haben.

Liesch unterstrich aus seiner Beobachtung heraus eine gewisse Müdigkeit im politischen Engagement. So habe die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen im Jahre 1972 noch bei über 92 Prozent gelegen. Der Museumsleiter zitierte dazu aus dem Hambacher Manifest der Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte. Darin sei festgestellt, dass etwas in Vergessenheit geraten sei, dass die Freiheitsrechte einst „unter zahlreichen Opfern erst erkämpft werden mussten.“ Liesch betonte, es sei ein Anliegen der „Erinnerungsstätte Baltringer Haufen“ im Rathaus, gegen dieses Vergessen zu wirken.