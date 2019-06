B30: Polizei kontrolliert Autofahrer auf Drogen und Alkohol

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B462 bei Dunningen sind am Mittwochmittag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen, fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Insgesamt waren bei dem Crash zwei Motorräder und vier Autos beschädigt.

Der 28-jährige Unfallverursacher war von Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst einen entgegenkommenden Pkw streifte.