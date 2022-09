Auto steht nach Defekt in Flammen

Ein technischer Defekt soll laut Polizeibericht die Ursache für einen Fahrzeugbrand in der Nacht zum Mittwoch bei Mietingen gewesen sein. Gegen 2.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Hauptstraße im Ortsteil Baltringen aus. Dort stand ein Renault in Flammen. Die Rettungskräfte löschten den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 40000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mietingen, Baltringen und Walpertshofen mit vier Fahrzeugen und 30 Mann.