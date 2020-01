Auto überschlägt sich im Acker – Die Fahrerin bleibt unverletzt

Mit dem Auto überschlagen hat sich am Donnerstag eine 49-Jährige bei Baltringen. Sie blieb unverletzt.

Gegen 11.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Wagen von Baltringen in Richtung Laupheim, berichtet die Polizei. Am Ende einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken geriet der Citroën ins Schleudern; das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab,überschlug sich in einem Acker und kam – wieder auf den Rädern – zum Stillstand.

Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.