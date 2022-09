Ausflug des Sportkreis Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bodensee, war das Ziel des diesjährigen Ferienangebots des Sportkreises Biberach. Bei schönstem Wetter galt zuerst der Besuch dem „Ruderverein Friedrichshafen“. Herr Bernhard Strauch, ehemaliger Leistungssportler und heutiger Jugendtrainer im Rudersport des Vereins erläuterte den Teilnehmern aus den Vereinen des Sportkreis Biberach den Rudersport. Aus seinen Ausführungen konnte man entnehmen, dass auch beim Rudersport, obwohl sehr schön und gut für die körperliche Fitness, bei der Nachwuchsfindung Probleme bestehen, da es besonders auch für die Eltern einen großen Aufwand bedeutet, die Kinder zum Training, sowie auch weite Fahrten zu den Ruderregatten im Süddeutschen Raum zu bringen. Auf der Anlage des Rudervereins, direkt am See gelegen, konnten die Besucher die aufgestellten Ruderboote besichtigen bzw. wurde auf die verschiedenen Techniken hingewiesen.

Weiter ging die Fahrt entlang des Bodensees auf den „Haldenhof“ zum Mittagessen oberhalb von Sipplingen. Hier hatten die Teilnehmer einen wunderbaren Blick auf den Überlinger See

Danach wurde das Wasserwerk Sipplingen (das größte Wasserwerk Deutschlands) angesteuert. Hier wurden den Besuchern bei der Führung durch das Wasserwerk die Details der Wasserentnahme aus dem Bodensee, deren Aufbereitung sowie die riesigen Entnahmemengen erläutert. Das Wasserwerk wurde 1954 gegründet und bereits 1958 wurde Stuttgart mit Wasser beliefert. 4,5 Millionen Menschen bis zum Odenwald und der Tauber werden mit bestem Trinkwasser versorgt. Bis zu 9000 Liter Bodenseewasser können pro Sekunde aufbereitet werden. Das Wasser wird in der Mitte des See´s bei Sipplingen in 60 Meter Tiefe bei 5 Grad 310 Meter hoch ins Wasserwerk gepumpt. Dort wird es gereinigt und über ein 1700 km langes Leitungsnetz transportiert.

.Das nächste Ziel war der Überlinger See. Die Besucher konnten in einer Panorama-Schiffsrundfahrt die schön gelegenen Städte und Gemeinden vom See aus betrachten und bei Kaffee oder Getränken die Fahrt bei herrlichem Sonnenschein genießen. An der Mainau vorbei ging es wieder zurück über Uhldingen nach Überlingen.

Eine gemütliche Wanderung am Ufer von Überlingen mit Eindrücken von der Landesgartenschau im vergangenen Jahr, rundete den gelungenen Ausflug verdienter Vereinsmitarbeiter aus dem gesamten Sportkreisgebiet Biberach ab.