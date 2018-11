Aufktakt mit Ski-Flohmarkt

Großer Andrang hat beim Wintersportartikel-Flohmarkt im Sportheim Baltringen geherrscht. Auch in dieser Saison konnte die Skiabteilung des SV Baltringen den Wintersportlern wieder ein breites Spektrum an gebrauchten Wintersportartikeln anbieten. Traditionell wurde am Info-Point wieder das Wintersportprogramm der Skiabteilung präsentiert und den Interessenten das beliebte Skiheft überreicht. Alle Ausfahrten sowie die Ski- und Snowboardkurse mit erweitertem Angebot sind nun auch im Internet ausgeschrieben.