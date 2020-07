Auch in Mietingen gibt es jetzt Schulsozialarbeit

Seit sieben Jahren bemüht sich Schulleiter Anton Laupheimer um eine Stelle für einen Schulsozialarbeiter. Jetzt kann sie geschaffen werden – der Gemeinderat hat seine Zustimmung gegeben.

„Die Probleme sind an den Schulstandorten Mietingen/Schwendi wie auch in Baltringen seither größer geworden“, erläuterte Laupheimer seinen Antrag. Es soll sich um eine 75-Prozent-Stelle handeln. Davon sind 65 Prozent für den Einsatz in Mietingen/Schwendi kalkuliert, zehn Prozent für die Grundschule Baltringen. Bei der Aufwendung für eine Vollzeitstelle wird mit 70 000 bis 80 000 Euro gerechnet – entsprechend niedriger ist der Aufwand bei einer 75 Prozent-Stelle. Sie wird von Land und Kreis gefördert. Nach Angaben von Bürgermeister Hochdorfer schießt das Land – wie auch in Schwendi – 16 700 Euro, der Kreis 15 000 Euro zu. Die Gemeinden Schwendi und Mietingen teilen die Ausgaben entsprechend der Schülerzahl auf.

Die Schulsozialarbeit haben die Aufgabe, das soziale Miteinander von Lehrern Schülern und Eltern zu fördern. Sie soll präventiv der Entstehung von Konflikten entgegenwirken.

Zu diesem Zweck wollen die Schulen mit dem Verein „Lernen/Fördern“ zusammenarbeiten. Entsprechende Gespräche habe es bereits gegeben. Jetzt soll noch ein Vertrag ausgearbeitet werden. Er erwarte, dass die Einrichtung effektiv arbeitet, sagte Schulleiter Laupheimer. Im Rat kam es bei der Frage der Einrichtung einer Stelle für einen Schulsozialarbeiter zu keiner kontroversen Debatte. Der Beschluss fiel einstimmig. „Das ist eine Entscheidung für Schüler und Eltern“, freute sich Laupheimer.