Artur Braun freut sich: Er hat die Weichen richtig gestellt

Es herrschte Kaiserwetter beim Schritt in ein neues Zeitalter: Die Eröffnung der neuen Firmengebäude des Mietinger Bauunternehmens Braun GmbH am Freitag konnte zur Freude aller unter freiem Himmel stattfinden.

Dieser Schritt ist die Konsequenz dessen, was der Geschäftsführer Artur Braun als seinen Grundsatz so formulierte: „Ständiges Denken nach vorne und in die Zukunft“. Er nahm die rund 250 Gäste mit zu einer der wichtigsten Entscheidungen in seinem Leben: „Das war im Jahr 1990 die große Herausforderung: Machst du das oder machst du das nicht?“ Gemeint ist die Übernahme der Firma Schlau. Damals seien Leid und Freud sehr nahe beieinander gewesen, nämlich der plötzliche Tod des Firmenchefs und die Geburt eines Sohnes. Viele Gespräche, vor allem auch mit seiner Ehefrau Angelika, hätten den Entschluss heranreifen lassen, sich selbstständig zu machen und die Firma Schlau zu übernehmen.

17 Jahre später habe die Firma einen weiteren wichtigen Schritt unternommen. Das alte Verwaltungsgebäude, ein ehemaliger Bauernhof, sei abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt worden. „Dieses Gebäude hat seine Wirkung gezeigt“, sagte Artur Braun im Rückblick. Die Aufträge beim Wohnungsbau hätten sich stark nach oben entwickelt.

Den Anstoß zur nächsten einschneidenden Entscheidung habe der frühere Bürgermeister Reiner Buck gegeben. Ein solches Baugeschäft gehöre ins Gewerbegebiet, habe er geäußert. Das habe zu denken gegeben. Als dann die Zeit dafür reif gewesen sei, sei die Entscheidung innerhalb einer kurzen Frist gefallen: Grundstückskauf im Gewerbegebiet „Kapellenäcker“ und Bau neuer Betriebsgebäude. Er sei heute froh, die Weichen so gestellt zu haben, sagte Artur Braun am Freitag; das mache ihn glücklich.

Ein Lindenbaum kommt noch

Die Architektin Edith Rief erinnerte daran, dass erst vor Jahresfrist der symbolische erste Spatenstich vorgenommen worden sei. Sie versprach als Dank für die gute Zusammenarbeit zu gegebener Zeit einen Lindenbaum. Eine Packung Lindenblütentee sollte an die Zusage erinnern.

Erwin Fensterle, Obermeister der Bauinnung Ulm-Oberschwaben, bedankte sich für die 22-jährige Mitgliedschaft im Vorstand der Bauinnung. Er lobte den Schritt zur Zwei-Millionen-Investition: „Ihr habt Mut und Weitsicht bewiesen.“ Nun hofft der Obermeister, dass das ehrenamtliche Engagement des Seniorchefs an die Söhne weitervererbt wird.

Bevor Ludwig Hager, Heimatpfarrer der Familie Braun, das Segens-gebet für die neuen Gebäude sprach, traten noch Überraschungsgäste vor die Anwesenden. Zum einen der aus Brasilien angereiste Bruder Hans, der Artur Braun zu einer Südamerika-Rundfahrt einlud. Zum anderen Vertreter der Beschäftigten. Sie überreichten ein Aquarell vom neuen Verwaltungsgebäude.

Die Band „After Midnight“ unternahm dann die musikalische Unterhaltung des geselligen Teils der Feier.