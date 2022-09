Amelie und Leonie Nieß Erfolgsgaranten auf dem Reitplatz an der Rottum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Mietingen fand das 34. Reit- und Springturnier statt. Trotz Regen hat diese Veranstaltung zahlreiche Besucher angelockt. Nach zwei coronabedingten zuschauerfreien Jahren war wieder Leben am Reitplatz an der Rottum. Auch der Bewirtungsbereich wurde gerne besucht. Der Parcourschef Jürg Küpfer aus Rottenacker zauberte anspruchsvolle Parcours auf den Reitplatz an der Rottum. Wie schon seit fünfundzwanzig Jahren, als sein Vater, der vorige Turnierleiter, Josef Nieß verstarb, wurde auch dieses Turnier von Armin Nieß, dem 1. Vorsitzenden des Reitverein Mietingen e.V. exzellent organisiert. Er und seine freiwilligen Helfer, die mit Elan und Freude voll mit von der Partie waren, können auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken. In diesem Jahr konnten auch wieder Spender gefunden werden, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.

Die Richter Heinz-Viktor Hafner, Saarlouis; Dr. Bernd Reichle, Biberach und Heike Ahhy aus Ehingen sahen guten Sport und konnten sehr gute Wertnoten vergeben. Die Reiterinnen und Reiter aus Nah und Fern, die mit einer Startbereitschaft im WBO Bereich von 100 Prozent und im LPO Bereich von 95 Prozent und 288 Starts an zwei Tagen vor Ort waren, und auch Richter und Parcourschef, sparten nicht mit Lob über diese sehr gut organisierte Veranstaltung. Es wurde in zwölf Prüfungen geritten. Die jüngste Teilnehmerin war fünf Jahre alt. Der Älteste bald sechzig. Bei den Pferden ging es von vier bis neunundzwanzig Jahre. Die Lokalmatadoren Amelie und Leonie Nieß zeigten mit drei Siegen und acht Platzierungen ihr Können. Sie waren mit ihren Pferden „Cassitus“, „Coco Chanel“, „Coraya“, „Francesca“, „Frido“ und „Romance of Red“ am Start. Am Sonntagnachmittag fand das Simon Nieß Gedächtnisspringen statt. Ein Springen der Klasse L mit Siegerrunde. Dieses wurde von Steffen Haap aus Mössingen mit seinem Pferd „Amancai“ gewonnen.