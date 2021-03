Ärztinnen machen Schnelltestaktion an der Schule

Im Rahmen der aktuellen Corona-Teststrategie hat die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Mietingen- Schwendi an drei Nachmittagen in Mietingen und an einem Vormittag in Schwendi für Schüler und Lehrer kostenfreie Corona-Schnelltests angeboten. Das gibt die Schule in einer Pressemitteilung bekannt. Ziel der Testaktion war es demnach, mögliche Corona-Infektionen – auch ohne Krankheitssymptome – früh zu erkennen und so die Ausbreitung der Corona-Mutanten zu verhindern.

Die Ärztinnen Dr. Anita Bommer und Dr. Inga Glück, die die Tests zusammen mit ihrem Fachpersonal ausführten, hofften auf eine hohe Teilnehmerzahl. Laut Schule wurden sie nicht enttäuscht: Rund 750 Schülerinnen und Schüler sowie viele Eltern ließen sich animieren und nahmen bereitwillig an der Testaktion teil. Durch diese hohe Testbereitschaft sei die Sicherheit für alle am Schulleben Beteiligten erhöht worden, erklärt die GWRS in einer Mitteilung. Die angebotene Impfstrategie diene der Unterbrechung von Infektionsketten und sei daher die wichtigste Maßnahme, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und zu einem normalen Schulbetrieb zurückzukehren. Das Auftreten der deutlich ansteckenderen und gefährlicheren Corona-Mutationen mache dieses Vorgehen notwendig. Laut Schule war das Testverfahren verhältnismäßig einfach vorzunehmen und verursachte keine Schmerzen, da lediglich ein Nasenvorhofabstrich (Eindringtiefe zwei bis drei Zentimeter) genommen wurde.

Als wertvoll schätzt die Schule auch die seit längerer Zeit angebotene regelmäßige Testung der Lehrer ein, die das Ärzteteam zweimal pro Woche ausführt. Mit diesem Kooperations-Service hoffen Schulleiter, Gemeindeverwaltung und Ärzte, die Schüler möglichst lange im Präsenzunterricht halten zu können, da Infektionen schnell erkannt würden und frühzeitig reagiert werden könne.