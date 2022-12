Adventsboxen stiften Freude bei Spaziergängern

In der Gemeinde Mietingen sind auch in diesem Jahr wieder liebevoll gestaltete Adventsboxen aufgestellt. An mehr als 20 Stationen haben engagierte Gemeindemitglieder wetterfeste Kunststoffeimer mit Geschichten, Rezepten, Rätseln oder auch weihnachtlichen Bastelanleitungen bestückt. Viele Kinder und Erwachsene – unterwegs im Familien- oder Freundeskreis – haben sich bisher schon eifrig auf den Weg gemacht, Impulse gesammelt und sich durch dieses Angebot inspirieren lassen.

Die Idee dazu entstand im ersten Jahr der Corona-Pandemie. Für die beiden Koordinatorinnen Ulrike Schad und Ronja Göhring stand und steht das menschliche Miteinander und die gemeinsam verbrachte Zeit im Mittelpunkt. Jeder Interessierte bekommt Anregungen für den gegenseitigen Austausch und findet Abwechslung zum Alltag.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember. Kurzentschlossene sind eingeladen, sich noch auf den Weg zu machen. Hier sind die Adventsboxen zu finden: Mietingen: Brunnen vor der Kirche, Kindergarten, Grotte am Kindergarten, Marienkapelle (Muttergottes-Statue), Buchenweg 5, kleine Kapelle in der Nähe der Mehrzweckhalle (Rottumstraße), Treppe zwischen Farnweg und Seerosenweg, Wegkreuz beim Sportplatz, Sitzbank an der Mehrzweckhalle, Spielplatz Ortsmitte, Wegkreuz Bachstraße 16, Luzienkapelle (Landmarkt Denzel), Lenzengasse 12, Spielplatz Ziegelei; Walpertshofen: Unteres Käppele beim Bildstöckle, Spielplatz (Benedikt-Welser-Weg), Steige 1, Schwendier Weg 10, Kindergarten; Baltringen: Kirche, Grundschule (Schulstraße 10), Schulstraße 14, Probststraße 28, Kindergarten, Hohlgasse 25 (Aussiedlerhof), Jakobskapelle.