70 Prozent der Werkrealschüler starten Ausbildung

Mit vielen guten Wünschen für ihre Zukunft sind am vergangenen Donnerstag 37 Werkrealschüler der GWRS Mietingen-Schwendi in der festlich dekorierten Mehrzweckhalle in Mietingen verabschiedet worden. Fast 70 Prozent der Schulabgänger beginnen eine Ausbildung, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Nachdem die Neuntklässler ihre Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich gemeistert hatten, stand die Abschlussfahrt an. Als Ziel hatten sich die Klassen die Insel Krk in Kroatien ausgesucht. Nach rund zehnstündiger Busfahrt bezogen die Schüler mit ihren Klassenlehrern Elisabeth Hocker und Gerald Barensteiner sowie den Begleitpersonen Natalie Ott und Timo Scheck die modernen Mobile Homes der Ferienanlage Jezevac, die direkt am Mittelmeer in der Hauptstadt Krk liegt. Auf dem Programm standen neben Spiel und Spaß am und im Meer auch die Fahrt zum Nationalpark Plitvitzer Seen, eine Rundfahrt auf der Insel Krk und eine Besichtigung der Stadt Krk. Auf der Rückreise wurde ein mehrstündiger Aufenthalt bei den beeindruckenden Höhlen in Postojna (Slowenien) eingelegt.

Zurückgekehrt in die Heimat, hieß es, die letzten Vorbereitungen auf die Abschlussfeier zu treffen. Das knapp zweistündige Abendprogramm bescherte den Zuschauern eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Schüle boten ihren Gästen Gedichte, Lieder, einen Sketch, ein Schlagzeugsolo sowie ein Ukulele-Spiel mit Live-Gesang dar. Die Klassenlehrer Elisabeth Hocker und Gerald Barensteiner ließen, als Engelchen und Teufelchen verkleidet, die letzten beiden Schuljahre Revue passieren.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung der Abschlusszeugnisse durch Schulleiter Anton Laupheimer. Er beglückwünschte die Neuntklässler und machte ihnen Mut für ihre Zukunft. Bürgermeister Hochdorfer und die Klassenelternvertreterinnen Gehring, Stiasny, Horlacher-Zechel und Ganz schlossen sich den guten Wünschen an.

Beachtlicher Notenschnitt

Die Schulabgänger der GWRS Mietingen-Schwendi hätten einen beachtlichen Notendurchschnitt erreicht, heißt es in der Mitteilung. Im Herbst treten 25 Schüler eine Ausbildungsstelle an – also nahezu 70 Prozent der Schulabgänger. Das stelle für die Schule einen tollen Erfolg dar. Der große Renner in diesem Jahr sei der Beruf des Elektronikers. Zudem hätten sich die Schüler für die ebenfalls anspruchsvollen Berufe des Flaschners, Kochs, Schreiners, KFZ-Mechatronikers, Lackierers, Industriemechanikers und andere entschieden. Alle weiteren Schüler beider Klassen werden weiterführende Schulen in Laupheim, Biberach oder Ulm besuchen.

Nach diesem vielseitigen Programm war es an der Zeit, das hervorragende Buffet, das die Neunerklassen mit ihren Eltern und Lehrern aufgebaut hatten, zu genießen. Es war ein gelungener Abend und ein bewegender Abschied.

Preise und Belobigungen

Einen Preis für sehr gute schulische Leistungen und vorbildliches Verhalten erhielt Christoph Miller (Jahrgangsbester mit einem Durchschnitt von 1,3). Belobigungen gab es für Lucas Leiding, Christopher Strobel, Daniel Schniertshauer, Eda Kurt und Kirill Prasko.

Die Schule verlassen haben auch Nadine Barth, Liridon Dauti, Sven Dilger, Daniel Donnerstag, Jonas Früh, Selina Ganz, Andreas Geiger, Justin Grein, Louis Hinz, Pascal Jelich, Dimitri Peschenewski, Rafi Raimi, Marvin Sattler, Nico Stehle, Hazem Tarrab, Christoph Wittig, Lena Zechel, Medina Berisha, Luca Brendel, Kris Bretzel, Rene Gehring, Luisa Haßler, Jeany Jehle, Deniz Joos, Noah Lind, Kevin Petrovic, Adrian Rudolf, Manuel Ruf, Laura Schelkle, Nico Stiasny und Pascal Wolf.