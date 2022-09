34-Jähriger kollidiert auf B 30 mit Leitplanke

Ein 34-Jähriger ist am Montag mit seinem Kleinlastwagen auf der B 30 mit einer Leitplanke kollidiert. Der Mann war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Ulm unterwegs als er auf der Höhe von Baltringen die Kontrolle über seinen Ford verlor. Daraufhin krachte das Fahrzeug in die Leitplanke. Eine Frau, die hinter dem Mann fuhr, musste ihr Auto abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, möglicherweise war ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall. Ermittelt wird auch, ob der 34-Jährige das nachfolgende Fahrzeug durch seinen Aufprall gefährdete. Weder der Fahrer noch die Frau wurden verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8500 Euro.