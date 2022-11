30 Jahre JUKI Chor der St. Laurentius Kirche Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn ein Chor 30 Jahre alt wird, ist das durchaus ein Grund zum Feiern. Das dachte sich auch der JUKI Chor der St. Laurentius Kirche Mietingen und hat den großen Geburtstag mit einem Jubiläumsgottesdienst gefeiert.

Der Chor erstand vermutlich im Jahr 1992 auf Anregung des damaligen Pfarrers Otto Mack. Der erste Chorleiter war Joachim Hayd, der dann von Uli Fremgen abgelöst wurde. Sie leitete den Chor über viele Jahre hinweg. Seit 2012 wird der Chor von den Schwestern Carolin Füller und Mirjam Männer geleitet.

Die Hauptaufgabe der Chöre sind nach wie vor die Gestaltung vieler Gottesdienste im Jahreslauf, sei es beim Sportfest, beim Reitfest oder beim Gartenfest des Musikvereins, bei der Feier der Erstkommunion oder auch schon bei der Firmung. Dort überall begeistern die Kinder und Jugendlichen die Gottesdienstbesucher mit ihrem Gesang.

Das 30-jährige Chorjubiläum feierte der JUKI Chor am 6. November bei einem Gottesdienst in der St. Laurentius Kirche in Mietingen. Mit 50 Sänger- und Sängerinnen gestaltete der Kinder- und Jugendchor unter dem Motto „Mehr als Worte sagt ein Lied“ den Festgottesdienst musikalisch mit. Unter der Leitung ihrer Chorleiterinnen Carolin Füller und Mirjam Männer präsentierten die Chöre ihr Können bei den zum Gottesdienst ausgesuchten Liedern.

Die erste Vorsitzende des Kirchengemeinderates Mietingen, Hedwig Scheffold, betont: „Die Kirchengemeinde ist sehr stolz auf den JUKI Chor.“ Am Ende des Gottesdienstes bedankt sich Hedwig Scheffold bei den Chorleiterinnen und wünscht dem JUKI Chor für die Zukunft, Gottes Segen und weiterhin viel Freude am Singen zur Ehre Gottes und der Menschen.