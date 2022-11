20 Ehrungen zeugen von großer Vereinstreue

Beim Jahreskonzert des Musikvereins „Lyra“ Mietingen sind langjährige aktive Musiker und Funktionäre geehrt worden. Zusammengezählt 350 Jahre aktives Musizieren, zehn Jahre dirigieren und 115 Jahre in Vereinstätigkeiten kamen zusammen. Vorgenommen wurden die Ehrungen stellvertretend für den Kreisverband von Anton Hettich.

Auf zehn Jahre aktives Musizierten blicken Lisa-Marie Graf, Lukas Hörmann, Phillip Ruf, Dominik Wanner und Linda Wenger zurück. Sie erhielten dafür die Ehrennadel in Bronze. Die Dirigentennadel in Bronze für zehnjährige Dirigententätigkeit wurde Dirigent Norbert Böhringer verliehen. Bevor er den Stab beim Musikverein Mietingen übernahm, hatte er in Untersulmetingen und bei der Stadtkapelle Ochsenhausen dirigiert.

Für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand erhielten Anna Manz und Philipp Berg die Fördernadel in Bronze, für 20 Jahre wurden Bernhard Bailer und Armin Saiger die Fördernadel in Silber verliehen. Noch mehr Jahre im Vorstand bringt Josef Kempter zusammen, er ist bereits 25 Jahre dabei. Er wurde vom Blasmusikverband mit der Fördernadel in Gold mit Diamant dekoriert.

Damit war der Ehrungsreigen beim Mietinger Musikverein nicht vorbei: Manuela Eiberle und Ralf Wanner spielen im Verein seit nun mehr 30 Jahren Oboe beziehungsweise Trompete und durften sich die Ehrennadel in Gold anheften lassen. 1982 begannen Angelika Rolser, Bernhard Bailer, Peter Bogenrieder, Herbert Denzel, Ralf Hofmann und Stefan Schäfer ihre musikalische Laufbahn in Mietingen. Hettich zeichnete die sechs langjährigen Musikanten mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant aus.

Welchen Beitrag jeder und jede Einzelne für den Verein leistet, wusste Hettich mit kleinen Steckbriefen zu berichten und zeichnete so ein Bild des Schaffens und Wirken der Geehrten. Auch der Vorsitzende des Vereins, Alexander Schuhmacher, bedankte sich bei den ausgezeichneten Vereinsmitgliedern und schloss eine vereinsinterne Ehrung an: Ralf Hofmann wirkt seit bereits 30 Jahren aktiv im Vorstand mit. Da er in dieser Zeit unterschiedlich Ämter bekleidete, ließ es sich der Verein nicht nehmen, ihrem inzwischen zweiten Vorsitzenden mit einem Präsent für das in diesen vielen Jahren Geleistete Lob und Dank auszusprechen.