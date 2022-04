16 Aktive und 3 Funktionäre erhalten Auszeichnungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Verschiedene Auszeichnungen erhielten 16 verdiente Musikerinnen und Musiker sowie zwei Funktionäre und eine Funktionärin des Musikvereins am vergangenen Samstag, den 09. April. Da das Jahreskonzert in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, holte der Verein die Ehrungen im Rahmen der Generalversammlung nach.

Eine Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten: Annika Birk, Sarah Birk, Manuel Bogenrieder, Kim Einzmann, Verena Feigelmann, Elina Rolser, Nadja Ruf, Jonas Wiedmann und Anna Wilhelm. Auch die ehemalige Dirigentin Corinna Grismar bleibt der Lyra als Musikerin treu. Für ihre bereits 20-jährige aktive Zeit im Blasmusikverband wurde sie am Abend mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Ganze vier Musikerinnen und zwei Musiker konnte der Vereinsvorsitzende Alexander Schuhmacher mit der Ehrennadel in Gold mit Urkunde für ihre 30-jährige aktive Mitgliedschaft auszeichnen. Sandra Bogenrieder, Karin Link, Sonja Makur, Alexander Saiger, Armin Saiger sowie Heike Wanner durften sich die goldene Ehrennadel anheften und erhielten auch die zugehörige Urkunde des Verbandes. Zu allen Kameradinnen und Kameraden wusste Schuhmacher etwas zu berichten, bevor er die jeweiligen Auszeichnungen überreichte. Auch ihren Partnerinnen und Partnern wurde ein kleines Präsent zu Teil, als kleine Entschädigung für die Zeit, in der sie auf die oder den Partner/-in verzichten müssen, wenn diese im Verein aktiv sind.

Zum Abschluss des Ehrungsreigens erhielten Manuela Eiberle, Ralf Hofmann und Dietmar Jerg noch die Förderermedaille in Bronze verliehen. Eiberle hatte bis zum vergangenen Jahr 10 Jahre das Amt der Jugendleiterin bekleidet, Hofmann erhielt die Auszeichnung für 10 Jahre im Amt des zweiten Vorsitzenden und Dietmar Jerg hatte bei Beendigung seines Amtes bereits 10 Jahre als Kassier die Finanzen gesteuert. Schuhmacher sprach allen Geehrten des Abends seinen großen Dank und viel Lob aus, für alles erbrachte Engagement im Verein. Mit dem Wunsch, auch weiterhin viele solcher herausragenden Ehrungen durchführen zu können, beschloss der erste Vorsitzende des Musikverein „Lyra“ Mietingen die 102. Generalversammlung.