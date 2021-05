13 Kinder feiern ihre Erstkommunion

Mit dem Thema „Wir sind Kinder in Gottes Garten“ haben am Sonntag 13 Kinder ihre Erstkommunion gefeiert. Diese fand im Rahmen einer von Pfarrer Johnson Kalathinkal zelebrierten Eucharistiefeier in Mietingen statt.

Wie die Organisatoren der Erstkommunion mitteilen, gestalteten die Erstkommunionkinder den Gottesdienst im derzeit möglichen Rahmen aktiv mit. So zeigten sie unter anderem auf, dass alle Menschen – so verschieden sie auch sein mögen - Kinder in Gottes Garten sind. Pfarrer Johnson Kalathinkal ermutigte die Kinder in seiner Predigt, Jesus in ihrem Herzen wohnen zu lassen, damit er ihnen beim Blühen und Wachsen helfen könne.

Eine Gesangsgruppe des Kirchenchores untermalte die Eucharistiefeier mit modernen Liedern musikalisch. Da zugleich Muttertag war, überreichten laut den Organisatoren alle Kinder am Ende des Gottesdienstes ihren Müttern eine Rose als Zeichen ihrer Liebe und Dankbarkeit.

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion konnte in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht in Kleingruppen stattfinden. Deshalb sei diese in den Religionsunterricht verlegt und durch Aktionen in der Osterzeit, digitale Angebote und Einladungen zu Gottesdiensten ergänzt worden. Die Organisation lag in den Händen von Anja Ruf.

Weil ein Gottesdienst aufgrund der aktuellen Verordnung in der Pfarrkirche nicht möglich war, die Wetteraussichten dafür aber bestens, wurde die Feier auf die Pfarrwiese neben der Kirche verlegt. Mitglieder des Kirchengemeinderates gestalteten mit ehrenamtlichem Engagement den Platz, sorgten zudem laut den Organisatoren für eine coronakonforme Bestuhlung und einen geregelten Ablauf der Feierlichkeiten unter Pandemiebedingungen.

So konnten folgende Kinder ihre Erstkommunion feiern: Alina Bochtler, Jana Bogenrieder, Tom Bogenrieder, Martin Egle, Josef Ganser, Bastian Gerster, Leni Jerg, Lina Jerg, Maximilian Jerg, Michael Magg, Sophia Paton, Annie Rapp und Karlo Zdravcevic.