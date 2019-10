100 Rinder und Kühe werden ins Dorf getrieben - was die Besucher beim Mietinger Viehscheid erwartet

Mittlerweile ist sie ein feststehender Termin im Kalender, die Mietinger Viehscheid – am Samstag, 26. Oktober, ist es wieder so weit: Ab 15 Uhr werden über 100 Rinder und Kühe von den Hügeln rings um Mietingen zusammengeführt ins Dorf getrieben.

Die Veranstalter hoffen auf strahlende Herbstsonne und erwarten auf dem Dorffest hunderte Zaungäste. Für sie soll in diesem Jahr mehr Raum geschaffen werden, um das Spektakel zu verfolgen. Denn der Umzug beginnt bereits an der Weggabelung beim Stein zur Erinnerung an die Flurbereinigung.

Vor 15 Uhr formiert sich der Umzug mit Rindern und Kleintieren, welche die letzten Meter zu den heimischen Ställen nicht alleine zurücklegen sollen. Die Tiere werden begleitet von Groß und Klein, außerdem von allerlei Maschinen: Oldtimerschlepper tuckern hinterdrein und verbreiten den Duft aus der Vorzeit der Bulldog-Technik.

Reitergruppen reihen sich ein, auch Pferdekutschen begleiten den Umzug. Außerdem nehmen die Wanderfreunde und die Kindergartenkinder teil. Es soll wieder ausgelassene Stimmung herrschen, bei der sich die Veranstalter über jeden Besucher freuen. Dazu soll auch die Viehscheid-Kapelle beitragen.

Erlös für den guten Zweck

Es gibt Kaffee und Kuchen, Schmalzbrot und Glühwein im und rund um den Viehscheid-Stadel. Nach dem Umzug geht es weiter im beheizten Stadel mit Stimmungsmusik aus Mietingen. Der Reinerlös des Tages kommt einem guten Zweck zugute. Ab 20 Uhr steigt im Festzelt eine Schlagerparty mit dem Duo Tiroler Herz aus Südtirol.