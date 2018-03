ZDF-Torwandschießen: Florian Gauß trifft auf Rudi Völler

Florian Gauß von der SG Mettenberg hat es geschafft. Mit seinem Tor per Fallrückzieher im Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga A gegen die SF Schwendi II im Juni vergangenen Jahres hat der 21-jährige SGM-Stürmer die Best-of-Wahl 2017 des Internetportals „FuPa Hartplatzhelden“ gewonnen. Am Samstag wird er nun beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio des ZDF antreten.

Seit Ende Januar weiß Florian Gauß, dass er beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio dabei sein wird. „Ich habe schon große Lust auf den Auftritt im Sportstudio. Nervös bin ich noch nicht. Das könnte aber sicher noch kommen. Es ist ja der erste Fernsehauftritt für mich“, so der 21-Jährige am Freitag. „Es ist etwas ganz Besonderes, vor einem Millionenpublikum auf die Torwand zu schießen.“ Das ZDF-Sportstudio schaue er eigentlich fast jede Woche. „Es ist eine meiner liebsten Sportsendungen“, sagt Gauß. „Ich habe meinen Eltern und meinen Kumpels schon oft gesagt, dass ich gerne mal dabei wäre. Und jetzt hat es geklappt, einfach super.“

Florian Gauß ist der erste Fußballer aus dem Bezirk Riß, der die „FuPa Hartplatzhelden“-Wahl gewonnen hat und damit zum Fernsehauftritt kommt. Seit Freitag ist auch sein Gegner beim Torwandschießen bekannt: Rudi Völler, der Weltmeister von 1990, früherer Nationaltrainer und seit 2005 Sportdirektor bei Bayer 04 Leverkusen. „Das ist ziemlich cool. Das hätte ich nicht erwartet. Ich werde mir auf jeden Fall auch ein Autogramm holen“, freut sich der Mettenberger. Am Samstagmorgen werde er gemeinsam mit fünf Kumpels nach Mainz fahren. Speziell vorbereitet auf das Torwandschießen hat er sich nicht. „Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Es wird ja auch eine Art Generalprobe vor der Sendung geben“, so der SGM-Stürmer. „Mein Ziel in der Sendung sind mindestens zwei Treffer. Ich will auf jeden Fall gegen Rudi Völler gewinnen. Das wird sicher schwer, schließlich war er mal ein super Stürmer und weiß sicher noch, wo der Ball reinmuss.“

„Ein geiles Gefühl“

An sein Tor per Fallrückzieher im Juni vergangenen Jahres, das von „Fupa Oberschwaben“, dem Amateurfußballportal von Schwäbisch Media für die Region im Video festgehalten wurde, erinnert sich Florian Gauß noch genau. „Ich habe den Ball einfach optimal erwischt. So ein schönes Tor hatte ich zuvor noch nie geschossen“, so der 21-Jährige. „Und dann war es auch noch so ein Wichtiges. Das war einfach ein geiles Gefühl.“ Sein Treffer war das 2:1 für Mettenberg im Relegationsspiel gegen Schwendi II. Die SGM gewann am Ende mit 3:2 und stieg dadurch erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga A auf.

Bei der SG Mettenberg hat es schnell die Runde gemacht, das Florian Gauß am Samstag im Sportstudio auf die Torwand schießen wird. „Das freut mich sehr für Florian. Es wird auch ein Public Viewing im Sportheim geben“, so SGM-Abteilungsleiter Roland Wahl am Freitag. „Wir werden ihm kräftig die Daumen drücken. Ich traue ihm drei Treffer zu. Die sollten reichen, um Rudi Völler zu bezwingen.“

Den Fallrückzieher von Florian Gauß, mit dem sich der Mettenberger für das ZDF-Torwandschießen qualifizierte, gibt es im Video zu sehen.