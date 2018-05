Von Mettenberg nach Kiew

Der Höhepunkt des europäischen Vereinsfußballs steigt am Samstagabend (Anstoß: 20.45 Uhr) in Kiew. Dort treffen der FC Liverpool und Real Madrid im Finale der Champions League aufeinander. Mit dabei: Loris Karius. Der gebürtige Biberacher, der im Stadtteil Mettenberg aufwuchs, ist mittlerweile Stammtorhüter des FC Liverpool. Unter Trainer Jürgen Klopp hat er es geschafft, sich als feste Größe zu etablieren und an Vereinskollege Simon Mignolet aus Belgien vorbeizukommen.

Viele Stationen bis zum Ziel

„Eigentlich war er mal Feldspieler“, sagt Roland Wahl, Fußball-Abteilungsleiter der SG Mettenberg. „Irgendwann ist er dann im Tor gelandet. Da spielt er bis heute.“ Eine gute Entscheidung, wie sich herausgestellt hat. Von 2000 bis 2002 hat der heute 24-Jährige bei der SG Mettenberg Fußball gespielt. Dann ging es direkt zum SSV Ulm 1864. In der Donaustadt hat Karius in der Jugend drei Jahre zwischen den Pfosten gestanden, ehe es ihn zum VfB Stuttgart verschlug. Von Stuttgart wechselte er bereits ein Jahr später das erste Mal nach England. Bei Manchester City hat er unter anderem auch Jerôme Boateng kennengelernt, in die erste Mannschaft schaffte er es bei der Weltmeister von 2014 allerdings nicht. Um seiner Karriere ein Stück weiterzuhelfen und Spielpraxis zu sammeln, wechselte er im August 2011 zuerst auf Leihbasis, fünf Monate später dann fest zum 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Nach vier Jahren, 27 Einsätzen für die Amateurmannschaft und 96 Einsätzen für das Profiteam, verpflichtete der FC Liverpool den achtfachen Jugendnationalspieler. Beide Clubs sprachen seinerzeit von sechs Millionen Euro Ablöse, wie der „Kicker“ berichtete.

„Der Kontakt besteht bis heute“, sagt Roland Wahl. „Wir haben ihn auch immer wieder mal zu Lehrgängen hier in Mettenberg.“ Obwohl das mittlerweile schwieriger geworden sei, seit Karius in Liverpool wohnt. Von der Homepage der SG Mettenberg lacht er dennoch. Das Bild auf der Fußballseite der SGM stammt aus dem Jahr 2016, als er das letzte Mal seinen Heimatverein besucht hat.

Ob es ein Public Viewing in Mettenberg geben wird, steht noch nicht fest. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Spiel im Sportheim zeigen“, so Wahl. „Natürlich fiebert man so einem Spiel dann mit Freude entgegen. Da hat man dann schon ein besonderes Verhältnis dazu.“ Für Roland Wahl ist nur gut, dass Liverpool nicht gegen den FC Bayern antreten muss. „Da müsste ich mich ja entscheiden, wem ich die Daumen drücke“, so der eingefleischte FCB-Fan. So tut er es für Liverpool.