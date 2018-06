SGM startet auswärts in die Saison

Mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Langenau/Elchingen III startet der Aufsteiger SG Mettenberg in die Saison in der Handball-Kreisliga A Donau. Anpfiff in der Brühlhalle in Elchingen ist am Sonntag um 15.05 Uhr.

Die Freude über den überraschenden Aufstieg in der ersten Saison nach der Neugründung ist gewichen, der Fokus bei der SGM ist auf das erste Saisonspiel gerichtet. In der Vorbereitung floss jede Menge Schweiß, um möglichst fit in die ersten Spiele in der neuen Liga zu gehen. Zum Auftakt treffen die Mettenberger auf die HSG Langenau/Elchingen III, die nach SGM-Angaben neben ihrem Spiel mit dem siebten Feldspieler vor allem für ihr Tempospiel nach vorn bekannt ist. Die Mischung aus Jung und Alt macht die HSG III zudem unberechenbar.

Bei der SGM hat sich personell wenig verändert. Der harte Kern ist Trainer Alexander Rau erhalten geblieben. Kapitän Jonas Schmid sagt: „Das wir nicht mehr ,Sicherheitsliga‘ spielen, macht uns nichts. Wir sind psychisch auf einem sehr guten Level und können mit Druck umgehen. Ich freue mich auf die Saison mit dem Team.“

Im ersten Heimspiel der Saison empfängt die SG Mettenberg den SV Uttenweiler am Samstag, 30. September, um 19 Uhr in der PG-Halle in Biberach.