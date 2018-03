SGM hat Heimrecht gegen Söflingen III

Die Handballer der SG Mettenberg empfangen am Sonntag in der Kreisliga A Donau die TSG Söflingen III. Anpfiff in der Biberacher PG-Halle wird um 17.30 Uhr sein. Die TSG III ist aktuell Tabellenneunter, die SGM steht auf Platz acht.

Mehr als einen Monat ist das bislang letzte Heimspiel für die SGM her. Damals bezwang Mettenberg die HSG Langenau/Elchingen III und will nun gegen die TSG Söflingen III nachlegen. Doch Obacht ist angesagt, denn im Hinrundenspiel in der Söflinger Arena zogen dezimierte Mettenberger den Kürzeren. Die Männer um Cheftrainer Alex Rau haben also noch eine Rechnung offen.

Die TSG darf vor allem wegen ihrer Unberechenbarkeit nicht unterschätzt werden. Die Mettenberger haben sich unter der Woche sehr konzentriert auf die anstehende Aufgabe vorbereitet.