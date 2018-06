Neuer Mettenberger Ortschaftsrat konstituiert sich

Die Einführung der Ganztagsbetreuung im städtischen Kindergarten und der flexiblen Nachmittagsbetreuung in der Grundschule, der Kampf um den Neubau der Mehrzweckhalle und die Verdichtung des öffentlichen Nahverkehrs – der Mettenberger Ortschaftsrat hatte in den vergangenen fünf Jahren viel zu entscheiden. Ortsvorsteher Lothar Krause nutzte die konstituierende Sitzung des neuen Ortschaftsrats diese Woche, um einen Blick zurück auf das Erreichte zu werfen. 31 Mal haben die Ortschaftsräte in diesen fünf Jahren getagt „und ich danke Ihnen allen für das Geleistete, denn das war sicherlich nicht wenig“, so Krause. Gerade die gesicherte Nachmittagsbetreuung der Kleinsten sei für Mettenberg ein großer Schritt nach vorne und mache den Ort attraktiver für junge Familie, bilanzierte der Ortsvorsteher.

Mit an all diesen Entscheidungen beteiligt waren auch Wolfgang Grimm und Martina Lange, die nun beide aus dem Gremium ausgeschieden sind und am Dienstag verabschiedet wurden. Martina Lange gehörte dem Ortschaftsrat zehn Jahre an, „du hast dich in dieser Zeit hervorragend eingearbeitet und warst uns eine große Stütze“, lobte Lothar Krause ihr Engagement. Grimm war 30 Jahre lang Ortschaftsrat, 1984 wurde er zum ersten Mal gewählt. Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der an der Sitzung teilnahm, dankte Grimm für seine Arbeit. „Sie können gut auf andere zugehen und vermitteln, eine sehr wertvolle Charaktereigenschaft, die sie zu einem begnadetem Ortschaftsrat gemacht hat“, bilanzierte Zeidler. Sich so viele Jahre zu engagieren, setze ein hohes Maß an Idealismus voraus, das sei keine Selbstverständlichkeit und verdiene daher Anerkennung. Die gab es nicht nur verbal, sondern auch in Form einer Urkunde und Ehrennadel, verliehen vom Gemeindetag Baden-Württemberg.

Im Anschluss an die Ehrungen wurde der neue Ortschaftsrat eingeführt und die neuen Mitglieder willkommen geheißen. Einstimmig wählten die neuen Mitglieder Josef Weber zum ersten Stellvertreter und Kathrin Jehle zur zweiten Stellvertreterin. Oberbürgermeister Norbert Zeidler gratulierte den Gewählten und dem neuen Gremium und betonte die hohe Verantwortung des Ortschaftsrats. „Sie nehmen eine zentrale Aufgabe für die Bürger vor Ort wahr“, erinnerte er. Der Ortschaftsrat sei zudem die Schnittstelle zur Kernstadt. Die hohe Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl in Mettenberg von mehr als 70 Prozent zeige, dass das Gremium im Ort gut verwurzelt sei. Am Ende der Sitzung stellte sich noch Dominick Ruf, der neue Abteilungskommandant der Feuerwehr persönlich vor.